Рогозин назвал причину отсутствия космического бизнеса в России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что главным препятствием для развития российского космического бизнеса является отсутствие крупного венчурного капитала. Об этом он сообщил в интервью «Газете.ру».

«У нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так — то же самое», — заявил Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос готов оперативно выдавать лицензии на космическую деятельность частным компаниям, снабжать их специалистами и идеями. По его словам, американская компания Space X формировалась примерно таким же образом. Ей были переданы от государства какие-то «задельные вещи», были предоставлены лучшие специалисты из NASA.

«Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны. Но в остальном мы тоже заинтересованы в развитии частных компаний», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Говоря о компании Space X, Рогозин назвал ее подрядчиком Пентагона, она, по его словам, за счет средств государства компенсировала затраты на ракету Falcon 9. И разработки ее основателя Илона Маска тоже связаны с Пентагоном, подчеркнул глава Роскосмоса. В пример он привел идею межконтинентальной транспортировки людей.

«Обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши», — пояснил Рогозин.

Как сообщал ранее Expert.ru, Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос вместо яхт. Такое заявление он сделал после известия о суборбитальном полете на корабле собственной компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона 11 июля. При этом глава Роскосмоса заявил, что данный полет не имеет «отношения к профессиональной космонавтике», однако это знаковое событие «с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».