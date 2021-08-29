Sony создаст ИИ, способный делать открытия уровня нобелевского лауреата

Глава Sony Computer Science Laboratories Хироаки Китано заявил о планах по созданию искусственного интеллекта, нацеленного на революционные научные открытия, за которые можно будет получить Нобелевскую премию к 2050 году. Для этого компания запустит Nobel Turing Challenge, сообщает портал Engadget.com.

«Ценность проекта Nobel Turing Challenge — в разработке машин, которые могут делать открытия непрерывно и автономно. ИИ-ученый будет генерировать и проверять как можно больше гипотез. Некоторые из них приведут к крупным открытиям сами по себе или станут их основой», — заявил Китано.

Он уверен, что не нужно повторно открывать то, что уже и так известно, или пытаться имитировать человеческие мыслительные процессы. Отличительной чертой его проекта должны стать уникальные, принципиально новые открытия в науке и технике. Для этого, по его мнению, необходимо изменить саму формулировку научного открытия и создать его альтернативную форму.

Китано планирует создать набор полезных инструментов, которые автоматизируют часть исследовательского процесса как в экспериментах, так и в анализе данных. Затем уровень автономии может увеличиться для генерации более широкого спектра гипотез. ИИ-ученый должен взять на себя тяжелую интеллектуальную работу, чтобы у людей оставалось больше времени на проверку научных гипотез.

Китано сознает, что появление ИИ-ученого, способного работать вместе с исследователями-людьми, может привести к спорам, кому же приписывать открытия — искусственному интеллекту, создавшему гипотезу и проводившему эксперимент, или человеку, который руководил этим процессом, или организации, которой принадлежит ИИ. Но он выразил уверенность, что если произойдет поистине революционный прорыв, будет изобретено лекарство от рака или созданы хирурги-нанороботы, то уже не важно будет, кто проводил эксперимент: человек или машина.

Как ранее сообщал Expert.ru, для стимулирования развития в России технологий искусственного интеллекта правительство готово поддержать разработчиков аппаратно-программных комплексов федеральными субсидиями. Предполагается, что они могут покрывать до 70% затрат, но сумма не превысит 3 млрд рублей. Государственное субсидирование смогут получить проекты, которые будут реализованы в течение ближайших шести лет. В год бюджетная поддержка может составить 500 миллионов рублей, за весь период в сумме они и дадут три миллиарда.

