На Украине приготовились соперничать с Афганистаном в «литиевой лихорадке»

Полезные ископаемые Афганистана заинтересовали уже многие страны. Запасы редкоземельных металлов и лития, по предварительным данным, оцениваются там в триллион долларов. На волне стремительного роста «зеленых технологий» и нарастания в мире «литиевой лихорадки» могут появиться желающие взяться и за украинский литий, сообщает издание «Страна.ua».

«В Афганистане сначала нужно разведать месторождения, потому что пока есть лишь оценки и прикидки. Плюс — инфраструктура, с которой там проблемы. Поэтому добыча в лучшем случае, может начаться через 15 лет», — считает руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Однако эксперты полагают, что игра стоит свеч. Редкоземельные металлы используются в производстве электроники и бытовой техники, а также при производстве ветряных турбин и батарей для электромобилей. С учетом зеленого вектора мировой экономики это полезное ископаемое можно назвать «новым золотом».

На Китай сейчас приходится почти 40% мировых запасов редкоземельных металлов, там сосредоточено более 70% соответствующего производства. Поэтому именно этой стране выгодно завладеть еще и афганскими месторождениями. В 2010 году американцы оценили не разведанные запасы полезных ископаемых в Афганистане в один триллион долларов, афганские власти посчитали эту оценку заниженной втрое.

Война за «зеленые» ископаемые может докатиться и до Украины, полагает издание. В стране есть три месторождения лития — Шевченковское в Донецкой области, Полоховское и Станкуватское в Кировоградской. Точных данных о запасах нет, так как их засекретила СБУ. Но по некоторым оценкам, речь идет об объемах от 8 до 14 млн тонн литиевых руд. Это до 10% мировых запасов, стоимостью порядка 80 млрд долларов.

«Добыча лития — очень грязная, поэтому ее следует рассматривать разве что в цепочке с производством, к примеру, тех же литиевых батарей. Это потребует еще больших инвестиций. Впрочем, зачем вкладываться, если можно просто договориться с властями и вывозить сырье из страны», — цитирует портал экономиста Алексея Куща.

Как ранее сообщал Expert.ru, холдинг «Атомредметзолото», входящий в «Росатом» заинтересовался добычей лития в России, а также возможных аналогичных проектах за рубежом. АРМЗ, в частности, рассматривает возможность добычи литиевых соединений в Мурманской и Иркутской областях, а также в Южной Америке и других странах. Россия планирует инвестировать в литиевые проекты более 50 млрд рублей, точные суммы будут определяться по мере реализации этих планов.

