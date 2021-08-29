В России будут искать месторождения нефти с помощью дронов

Ученые новосибирского Института лазерной физики СО РАН создали аэромобильный газоанализатор в виде беспилотника. Он определяет концентрацию метана в воздухе, что может указывать на наличие в земле нефти. Об этом ТАСС сообщил завлабораторией квантовых оптических технологий Института лазерной физики СО РАН, профессор кафедры лазерных систем НГТУ Дмитрий Колкер.

«Метан — один из парниковых газов. При обнаружении нефтяных месторождений в тех местах, где может быть нефть, концентрация метана вблизи поверхности земли может быть увеличена. То есть созданная система необходима для поиска нефтяных месторождений», — сообщил Колкер.

Созданный в Новосибирске газоанализатор может устанавливаться на квадрокоптерах легкого и свехлегкого классов. Кроме того, его можно использовать в автомобилях и в переносном варианте. Прибор очень компактный и весит всего 3 килограмма. Аналогов ему в мире пока нет.

Газоанализатор имеет чувствительность 300 ppb. Он способен определять концентрацию метана в воздухе в режиме реального времени с привязкой к координатам и оперативно передавать данные в бортовую автоматизированную геофизическую информационно-измерительную систему для дальнейшей обработки.

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