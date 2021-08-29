В Якутии формируется золотодобывающий кластер мирового уровня

Объем золотодобычи в Якутии в 2020 году составил 39 тонн (порядка 1,38 млн унций), этот результат стал рекордным для республики. Якутия входит в первую тройку российских регионов по объему добычи этого драгоценного металла, что позволило ей получить неофициальное название Золотое сердце Сибири. При этом объемы золотодобычи, как оптимистично рассчитывают в республике, будут только нарастать благодаря вводу новых производственных мощностей и разведке месторождений. Генеральный директор компании Nordgold Николай Зеленский рассказал «Эксперту» о перспективах развития якутских активов компании, которые обеспечивают значительную часть добычи золота в республике.

— Какова история прихода Nordgold в Якутию, какие золотодобывающие активы компании сейчас находятся на территории региона?

— Nordgold пришел в Якутию в 2008 году. Началось всё с покупки небольшого золотодобывающего предприятия — рудника Таборный, расположенного на юго-западе республики. Через десять лет, в 2018 году, мы ввели там в эксплуатацию свой флагманский рудник Гросс. При этом важно отметить, что месторождение Гросс открыли наши геологи, это не купленный актив. Гросс очень быстро, буквально за несколько месяцев, вышел на проектную мощность и уже в 2019 году перевыполнил план.

Но Гросс — это не единственный пример успешной работы компании в Якутии. В 2017 году мы «нащупали» рядом с Гроссом и Таборным еще два месторождения и к началу 2021 года завершили предварительную экономическую оценку их разработки. Этот проект называется Токко, он имеет потенциал стать третьим рудником Nordgold в Якутии и уже в 2024 году начать производство золота.

— Помимо проектов в Якутии Nordgold имеет производственные мощности в других странах. Можно ли считать якутские проекты флагманскими для компании? Какие производственные и управленческие компетенции, выработанные в Якутии, применимы и для других промышленных активов компании?

— Мы сейчас формируем в Якутии золотодобывающий кластер мирового уровня: Гросс, Таборный и Токко. В этом кластере мы планируем добывать более 600 тысяч унций в год и обеспечивать работой более 2800 сотрудников. Он станет одним из крупнейших золотодобывающих кластеров в России. Причем мы работаем над тем, чтобы это были рудники нового поколения, где люди управляют автоматизированными системами, внедряем инновационные цифровые технологии. Они позволяют повысить эффективность управления процессами, улучшить качество работы. Например, с помощью системы диспетчеризации горнорудного транспорта WENCO мы избавились от простоев техники. Еще одно внедренное нами программное решение — Deswik — в разы улучшило стратегическое планирование горных работ, проектирование карьеров и моделирование загрузки и транспортировки руды.

Безусловно, подобный успешный опыт цифровизации, обкатанный на рудниках в Якутии, мы применяем и на других наших предприятиях в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.

— В отчете об итогах работы в 2020 году заявлено, что флагманский рудник компании Гросс «продолжает работать с перевыполнением плана, и мы полагаем, что у предприятия есть потенциал для дальнейшего расширения производственных мощностей». Что предполагается сделать в рамках развития золотодобывающего кластера Гросс?

— Развитие кластера Гросс — это, по сути, реализация двух проектов. Первый — увеличение производственной мощность рудника Гросс. И второй — строительство рудника Токко.

Мы приступили к реализации проекта расширения Гросса в 2020 году, и уже осенью 2021-го рудник сможет выйти на объем добычи и переработки руды в 18 миллионов тонн в год. То есть мощность Гросса вырастет на 24 процента по сравнению с 14,5 миллиона тонн в 2019 году. Этот рост будет достигнут при довольно скромном объеме капитальных вложений — приблизительно 58 миллионов долларов.

В рамках расширения Гросса мы устанавливаем дополнительное технологическое оборудование для переработки руды. Кроме того, парк горной техники пополнился десятью новыми самосвалами, одним экскаватором и двумя буровыми установками, а также рядом вспомогательных транспортных средств, включая автобусы, топливные заправщики, мобильные ремонтные мастерские. Мы также строим новое общежитие для сотрудников в рабочем поселке Гросса и закупаем дополнительное лабораторное оборудование.

Параллельно работаем над проектом Токко. Планируем начать строительство рудника в 2022 году, после того как завершим работу над технико-экономическим обоснованием проекта, проведем общественные слушания и получим все необходимые разрешения.

— Как в целом отработали якутские промышленные активы Nordgold в 2020 году?

— Несмотря на сложности, вызванные пандемией, по итогам прошлого года рудники Таборный и Гросс стали лидерами по добыче золота среди золотодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия). В общей сложности за 12 месяцев 2020 года нам удалось добыть 355 тысяч унций драгметалла. Рудник Гросс увеличил производство на семь процентов в годовом сопоставлении, до 278 тысяч унций в 2020 году. Производственные мощности добычи и переработки руды увеличил и рудник Таборный — с пяти до семи с половиной миллионов тонн в год, добыв 77 тысяч унций аффинированного золота.

— Можете ли вы рассказать подробнее про Токко — как вы предполагаете развивать его, учитывая наличие перспективных геологоразведочных площадей в том же районе, в пределах восточной части Олёкмо-Чарского нагорья?

— Положительные результаты предварительной экономической оценки проекта Токко уже подтвердили потенциал создания нового золотодобывающего предприятия. Токко, находящийся в 13 километрах от Гросса, предполагает разработку двух месторождений — Токкинское и Роман.

Прогнозируется, что при выходе на полную мощность Токко станет вторым по объему производства рудником Nordgold, а успешное развитие этого проекта подтвердит мировой уровень потенциала горнодобывающего кластера Гросс в Якутии. По плану Токко сможет выпускать в среднем около 160 тысяч унций золота в год в течение 14 лет эксплуатации.

При этом Nordgold ежегодно инвестирует средства в геологоразведку как на осваиваемых месторождениях, так и вокруг них. В этом году мы запланировали пройти более 30 тысяч метров бурения на месторождениях Гросс, Таборное и Темное и еще около 26 тысяч метров в рамках проекта Токко. Есть и региональная программа бурения, которая тоже может дать хорошие результаты.

— Актуальная история для многих недропользователей — внедрение в компании принципов ESG (охрана окружающей среды, социальная ответственность и корпоративное управление). Как эти принципы реализуются в Nordgold?

— Для Nordgold важны все три направления ESG. Контролирует их комитет по устойчивому развитию совета директоров компании. Будучи промышленной компанией, мы стараемся минимизировать влияние производства на окружающую среду и бережно относимся к природным ресурсам. В этом году в кластере Гросс проведем большую программу мониторинга биоразнообразия. Нашим партнером в проекте стал Институт проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Изучив детально животный и растительный мир вкруг нас, мы сможем сформировать эффективный план управления биоразнообразием в районе кластера.

Кроме того, рудники Гросс и Таборный помогают ежегодно выпускать более 400 тысяч мальков рыбы в озера и реки Якутии, что существенно улучшает состояние местных водных систем.

В этом году мы также приступили к реализации крупномасштабной программы восстановления лесов. В 2021‒2022 годах в Якутии будут высажены деревья на площади более 200 гектаров. Не забываем мы и про нужды людей, живущих рядом с нашими рудниками.

— Продолжая тему социальной ответственности: мы знаем, что Nordgold реализует в Якутии много инициатив для местного населения. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее важны?

— Рудник Гросс уже более десяти лет заключает соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Олёкминского района, с Тянским национальным наслегом и кочевой родовой общиной «Тяня». Это одна из важнейших инициатив. Муниципальные образования вкладывают выделяемые компанией средства в развитие своих территорий.

В этом году Гросс также объявил еще об одной важной инициативе. Предприятие окажет финансовую помощь Олёкминскому району в размере восьми миллионов рублей для реализации инвестиционного проекта, который обеспечит подключение социальных учреждений района к высокоскоростному интернету.