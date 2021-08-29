Япония отказала в приеме приплывшему с Кунашира россиянину

Россиянин, самостоятельно переплывший с острова Кунашир на Хоккайдо, не получит в Японии статус беженца. Об этом сообщила газета Hokkaido со ссылкой на миграционное ведомство страны.

«Предоставление временного убежища не одобрено. Мужчину поместили в ммиграционный центр», — заявили в региональном миграционном бюро Саппоро.

По данным издания, на следующей неделе беженца передадут генеральному консульству РФ в Саппоро.

Правительство Японии разрешает россиянам, проживающим на Курильских островах, посещать материковую Японию в рамках безвизового режима, что не наносит ущерба правовому статусу обеих сторон.

Как ранее сообщал Expert.ru, российское посольство в Японии выясняет ситуацию с россиянином, который самостоятельно переплыл с Кунашира на Хоккайдо, чтобы попросить политического убежища. Речь идет о 40-летнем уроженце Урала, который по интернету получил дальневосточный гектар в районе села Головнино на острове Кунашир. Переехал он туда три года назад, жил в селе Дубовое в заброшенном доме, постоянной работы не имел, подрабатывал то грузчиком, то трактористом. При осмотре в его доме были «обнаружены плакаты Японии». В селе его не видели с 17 августа, а 19 августа стало известно о его задержании в японском городе Саппоро.

Российский остров Кунашир находится примерно в 20 км от восточного берега японского Хоккайдо.

