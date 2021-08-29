За сутки в России коронавирус выявили у 19 286 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 19 286 жителей РФ. Вылечились от инфекции 16 804 человека, скончались — 797. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 29 августа в России выявлено 6 882 827 заболевших коронавирусом (+19 286 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 444), Санкт-Петербурге (1 318) и Подмосковье (914). Наименьшее — на Чукотке (14) и в Ненецком АО (13).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 148 250 жителей РФ, умерли — 181 637. Доля выписанных пациентов, согласно данным оперштаба, составляет 89,3% от общего числа заразившихся.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зарегистрировано 1 564 952 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 442 955 горожан, умерли — 27 351.

Ранее Expert.ru сообщал, что правительство отметит не только тех медиков, которые работали в «красной зоне» в перод эпидемии коронавируса, но и тех, кто участвовал в прививочной компании против Covid-19. На стимулирование медицинских работников, на чьи плечи легла вакцинация населения, правительство России выделило дополнительно более 7,8 млрд рублей. Деньги пойдут на выплаты за дополнительную нагрузку, оплату отпусков, а также компенсации тем, кто свой отпуск не отгулял.