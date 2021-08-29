«Пора менять Зеленского»: на Украине рассказали, кого США видят следующим президентом страны

Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, кто сменит потерявшего популярность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Русская служба новостей».

По его словам, что противостояние Зеленского с Вашингтоном провоцирует американские власти заместить его на более профессионального, податливого и адекватного политика, который будет эффективно продвигать американские интересы на Украине.

«Я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое», - сказал Погребинский.

По его мнению, в роли украинского лидера США видят члена партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

После жесткой критики в адрес Зеленского Разумков с большой долей вероятности вскоре займется борьбой за президентское кресло, в чем получит поддержку Вашингтона, считает политолог.

Погребинский добавил, что на Украине растет недовольство действиями Зеленского.

Спикер Рады не поддерживает целый ряд властных инициатив, исходящих из офиса президента. В частности, он критиковал изменения в постановление парламента о назначении местных выборов и увольнение директора НАБУ Артёма Сытника.

Разумков принципиально общался с электоратом востока Украины на русском языке, и подчёркивал, что в быту говорит по-русски, а также не поддержал введение санкций против оппозиционных телеканалов.

При этом он заявляет, что пока не собирается уходить в отставку, по крайней мере, пока того не пожелают его коллеги-парламентарии.

В 2019 году Разумков стал главным советником по политическим вопросам и спикером штаба кандидата в президенты Украины Зеленского, а позже возглавил партию «Слуга народа».

Ранее руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал в интервью украинскому изданию "Телеграф" о предварительных электоральных раскладах на Украине.

По его мнению, серьезную конкуренцию на следующих президентских выборах Владимиру Зеленскому может составить лидер политической партии "Удар" Виталий Кличко, если решит баллотироваться на них.

Антипович отметил, что у Кличко в Украине сейчас 2-й рейтинг доверия среди политиков после действующего президента - более 30%. А в столице уровень поддержки вообще более 50%. И это при том, что Виталий Кличко еще не заявлял о намерениях баллотироваться.

"Запрос на новое опытное лицо большой, а о Кличко никто не скажет, что у него нет опыта... Поэтому может ли он составить конкуренцию? Да", - отметил Антипович.

При этом, по мнению социолога, у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко нет больших шансов победить Зеленского на президентских выборах.

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2024 года.