Акции дня: бумаги «Алросы» в тренде

В лидеры торгов вышли акции алмазодобывающей компании «Алроса» по итогам торговой сессии во вторник, 3 августа. За день бумаги выросли на +2,92% до 134,43 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне восстановления спроса в мире на драгоценные металлы, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Иван Малина. «Компания является бенефициаром открытия экономик после пандемии и восстановления спроса на люксовые товары и драгоценности. В июле «Алроса» увеличила средние цены на бриллианты на 7% квартал к кварталу, а с начала года их стоимость выросла уже на 27%. Сильный спрос и высокие цены должны поддержать финансовые результаты компании», - отметил он.

Дополнительным фактором стало то, что компанию признали одной из лучших в мире по соблюдению требований к защите окружающей среды, соблюдению прав человека, вкладу в благополучие местных сообществ и других ESG-направлений. Всего в ESG-рейтинг топ-100 The Best Emerging Market Performers Ranking с учетом «Алросы» вошли три российские компании. Рейтинг подготовило международное агентство V.E (Vigeo Eiris), входящее в Moody's ESG Solutions.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,15% до 3793,69 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,11% до 1637,7 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:48 мск стоила 72,46 доллара за баррель (-0,59%). Российская валюта укреплялась – 72,98 рублей за доллар.