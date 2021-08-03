Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения ТО

В ближайшее время в нашей стране могут ужесточить прохождение техосмотра (ТО).

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект Минтранса РФ, по замыслу ведомства, на первом фото, которое делается перед началом проверки, автомобиль должен быть виден спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен находиться проверяющий специалист.

Второй снимок делается в конце проверки, его композиция такая же, только вид автомобиля сзади. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на применение каких-либо специальных фотоэффектов, которые корректируют изображение. При этом файлы не должны подвергаться редактированию.

Необходимость данной меры в Минтрансе объяснили заметным ростом числа случаев фальсификации фото и загрузки их в информационную систему техосмотра ЕАИСТО.

Ранее сообщалось, что в МВД предложили снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, министерство уже направило в Кабмин предложение отменить обязательный техосмотр (ТО) для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

При этом, как подчеркнул Черников, ведомство также предлагает стимулировать владельцев транспортных средств к добровольному прохождению этой процедуры. В частности, как считает глава Госавтоинспекции, такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.

