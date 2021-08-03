Чай из России намерен завоевать родину чая

Не секрет, что после ухода в свободное плавание бывших «чайных» республик СССР — Грузии и Азербайджана — в России чай выращивают только в Краснодарском крае, и объемов производства чайного листа не хватит не то, что на экспорт, но даже для того, чтобы покрыть спрос российского покупателя. Тем не менее, российские чаеразвесочные предприятия планируют завоевать рынок Китая, стран Персидского залива и Африки.

Экспорт чая из России стремительно растет

Экспорт чая из России растет на протяжении последних нескольких лет. К примеру, в 2020 году увеличение поставок на зарубежные рынки составило в сравнении с 2016 годом 39,2% в натуральном выражении и 38,3% в стоимостном. В результате Россия заняла 11 место среди крупнейших мировых экспортеров чая, а к 2030 году его экспорт из России может вырасти, согласно опубликованным 3 августа данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, на 45,6% — это около 30 тыс. тонн.

«В 2020 году объем поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 20,6 тыс. тонн, что на 3,5% выше уровня предыдущего года, — говорится в аналитическом обзоре “Агроэкспорта”. — Экспортная выручка в 2020 году составила 105,9 млн долларов США (+1,9%). За январь-май 2021 года, согласно данным ФТС России, было экспортировано 8,8 тыс. тонн чая на 45,4 млн долларов США, что на 6,0% в натуральном и на 5,1% в стоимостном выражении больше аналогичного периода 2020 года».

К 2030 году российский экспорт чая может достичь 160 млн долларов США, прогнозируют в «Агроэкспорте». Основные покупатели чая останутся те же: в первую очередь, Белоруссия, затем Казахстан, Украина, Азербайджан, Молдавия, Киргизия, Израиль, Катар и другие страны. В прошлом году на Белоруссию пришлось 26,4% российского чайного экспорта в стоимостном выражении.

Однако к 2030 году Россия намерена выйти на рынки Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Ирака, Марокко, Египта, Ганы, Алжира и Ливии и даже, что может показаться странным, родины чая — Китая. Сейчас чай из России поставляется в эти страны, но в небольших количествах, поэтому говорить о серьезном экспорте пока рано.

«С учетом растущего импорта чая в качестве перспективныч мы выделяем страны СНГ — это традиционные наши покупатели, и они будут продолжать наращивать объемы. Плюс Китай, Персидский залив и Африка — тоже за счет растущего импорта и роста потребления чая в этих странах», — сообщили Expert.ru в «Агроэкспорте».

Разным бывает не только чай, но и его цена

Родина чая — Китай. Именно в этой азиатской стране начали культивировать чайный куст. Затем его (или, по-другому, камелию китайскую) стали выращивать в Японии, Индии, на Цейлоне (Шри-Ланка), в Кении и Натале (Африка), Южной Америке, Грузии, Азербайджане, Англии, Португалии, Сицилии, Франции и России.

В России чай растет только в Краснодарском крае, да и там его выращивают «в несущественных объемах», как выразился в прошлом году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В то же время Россия — крупнейший потребитель чая в мире. Каким же образом российским производителям удалось не только удержать свою долю внутреннего рынка, несмотря на массовый импорт, но и нарастить экспорт чайного листа?

Дело в том, что в начале 2000-х годов энтузиастам удалось убедить российское правительство в необходимости создания чаеразвесочных предприятий, рассказал Expert.ru генеральный директор Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Секрет прост: чай в РФ, конечно, не стали производить в больших объемах, но появилась возможность закупать сырье в других странах, а расфасовывать его уже в России. Сырье закупают на чайных аукционах за доллары и евро, но все остальное оплачивается в рублях — рабочая сила, электричество и так далее. Это снижает стоимость продукции в производстве, и Россия вполне способна конкурировать с другими странами на чайном рынке.

Однако российские чаеразвесочные предприятия отличаются не только недорогой, относительно Европы, рабочей силой и электроэнергией.

«Благодаря современному скоростному оборудованию и технологиям, растут масштабы и объемы производства, — отметил Чантурия. — Спрос россиян в чае покрыт, а значит, куда развиваться? На экспорт. В США тоже не выращивают чай, но это не мешает им выступать экспортерами. Важно и то, что мы хорошо разбираемся в маркетинге и знаем, как правильно продвигать продукцию, а это тоже конкурентное преимущество».

Чем еще Россия может удивить Китай

Сегодня в России в моду входят альтернативные традиционному чаю напитки: кипрей, более известный как иван-чай, а также травяные чаи. Любители с удовольствием занимаются самостоятельным сбором кипрея и делятся своими рецептами в интернете — собранный в разные месяцы кипрей имеет разный вкус.

Красиво упакованные травяные сборы стали дарить на праздники, что, в общем, неудивительно: кто же откажется от кавказского долголетия и сибирского здоровья, которые обещают травяные сборы, особенно собранные в горных регионах страны. Даже министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров не так давно признался, что предпочитает российские травяные чаи, поскольку они не содержат кофеина.

За рубежом тоже уже начали интересоваться полезной альтернативой привычному чаю, отметил Рамаз Чантурия. Но зарубежного потребителя нужно заинтересовать российской продукцией, доказать ему безопасность и полезность травяных чаев и иван-чая.

«В Китае есть свой чай, но это не значит, что рынок не заинтересован в чем-то новом. — объяснил эксперт. — Просто китайцы пока не понимают, сколько можно пить российского травяного чая, насколько и как это влияет на здоровье. Их опасения понятны — для них тот же иван-чай — незнакомая продукция».

Еще, чтобы выйти на международный рынок и запустить экспорт, травяной чай и кипрей необходимо сертифицировать, добавил Чантурия. У иван-чая в экспортном плане большой потенциал — по вкусовым качествам и виду он не уступает любой из разновидностей чая, а расти может практически где угодно. Есть, правда, небольшие сложности с его производством: кипрей нужно обрабатывать не позже двух часов после сбора. Значит предприятия нужно строить рядом с местами сбора чая. А для этого нужна поддержка государства, подытожил эксперт.