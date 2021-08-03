En+ нацелилась на «зеленый» водород

Компания En+Group, обнародовавшая планы по производству в России водорода в промышленных масштабах, будет использовать для этого имеющиеся в ее распоряжении мощности: Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую и Ондскую гидроэлектростанции. Объем производства, по оценкам компании, составит до 18 000 тонн водорода в год. Кроме того, более 115 000 тонн водорода в год сможет давать Мотыгинская ГЭС, которую En+ планирует построить на реке Ангара. Полученные в результате производства объёмы водорода — более 133 000 тонн — пойдут на экспорт. В качестве будущих покупателей называются Япония, Южная Корея и Финляндия.

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Водород – один из самых чистых и перспективных видов топлива. Забота об экологии – это один из основных принципов социальной политики, заложенный ее основателем Олегом Дерипаской, и En+ планирует производить на мощностях Красноярской ГЭС водород для автобусов на водородном топливе. Такие автобусы могут быть запущены в эксплуатацию в рамках разработки и реализации концепции инфраструктуры водородного транспорта в Красноярске. Финансирование проекта предполагается осуществлять из собственных средств компании.

Основное направление — экспорт

En+ прорабатывает сегодня несколько проектов, включающих производство, хранение и транспортировку «зелёного» водорода, а также его потребление, сообщили Expert.ru представители компании. Рассматривается производство водорода как с использованием существующих ГЭС, так и строительство новых генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в том числе — новых ГЭС для производства водорода.

Сегодня проекты находятся в стадии предТЭО/ТЭО (технико-экономическое обоснование), в связи с чем потенциальные объемы производства водорода носят пока весьма предварительный характер, пояснили в En+. Что касается перспектив внутреннего использования водорода — в частности, для заправок автобусов на водородных топливных элементах — то эти возможности сейчас анализируются. В частности, прорабатывается проект в Красноярске, включающий производство водорода (электролиз), заправочную станцию для автобусов на водородных топливных элементах, а также приобретение самих водородных автобусов.

«Сейчас время разрабатывается ТЭО проекта. Сроки его реализации оцениваются в 1,5-2 года с момента принятия решения, и будут определяться, в основном, сроками поставки электролизеров. Финансирование проекта предполагается осуществлять из собственных средств компании», — добавили в En+ Group.

Тем не менее, основные объёмы «зелёного» водорода на текущем этапе предполагаются пока для поставок на экспорт.

«En+ ведёт переговоры с несколькими потенциальными партнёрами, в том числе и за рубежом. Вопросы финансирования проектов будут рассматриваться применительно к каждому отдельному бизнес-кейсу», — сообщили в компании.

Запуск производства — в 2024 году

Для решения вопросов хранения и транспортировки водорода En+ ведёт разработки танк-контейнеров из алюминия, сообщили в компании. Сейчас в рамках этого направления осуществляются инвестиции в НИОКР и подготовка площадки для производства.

«Пока финансирование ведется из средств компании, но мы готовы рассматривать и другие формы, в том числе привлечение партнёров и использование господдержки. Объём инвестиций в настоящий момент уточняется. Сроки получения прототипа — 2023 год, планируемый запуск опытного производства — 2024 год», — сообщили представители En+ Group.

В компании отметили, что эти пилотные проекты реализуются с целью тестирования технологий производства, хранения и транспортировки водорода, оценки его возможностей для декарбонизации технологических процессов на этапах производства первичного алюминия — в частности, замещения ископаемого топлива при производстве глинозёма.

Прощай, бензин и дизель

«Без сомнения, водородная энергетика имеет солидные перспективы, как на мировом уровне. так и в России, — прокомментировал планы En+ член Российского химического общества, зам. руководителя Центра компетенции НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии Института проблем химической физики РАН Алексей Паевский. — Об этом, в частности, говорит разработанная и представленная правительством в октябре прошлого года концепция развития российской водородной энергетики. Вопрос широко обсуждался и на недавнем Петербургском мировом экономическом форуме. Поэтому планы компании En+ чётко вписываются в данный контекст».

Говоря о возможности конкуренции российских компаний — и, в частности, En+ Group — с мировыми производителями водородного топлива, эксперт отметил, что подобные вопросы зависят, в первую очередь, от планов самой компании на этот счёт. То же самое можно сказать и о предполагаемых объёмах производства водорода: только сама компания способна предполагать и рассчитывать объёмы своей продукции, и намечать основные цели её использования, добавил Паевский.

Что же касается возможной замены привычных источников энергии — нефти и газа — водородным топливом, то эксперт считает такую постановку вопроса не вполне корректной.

«Если говорить о газе, то водород пока на 90% производится из того же газа, поэтому здесь нет речи о безусловной замене одного другим. Виды топлива, для которых водород действительно может стать альтернативой, — это, безусловно, бензин и дизельное топливо. Уже сейчас темпы замещения этого горючего водородным топливом возрастают, и эта тенденция, без сомнения, сохранится и в будущем», — сказал в заключение Паевский.