Инвестиционный портал Москвы посетили более 14 млн раз - заммэра Ефимов

Количество посещений Инвестиционного портала Москвы превысило 14 млн раз с 2014 года. Только за семь месяцев 2021 года сайт посетили 1,8 млн раз, ежедневно на него заходят 8,6 тысячи уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса: за семь с половиной лет его посетили более 14 миллионов раз. Сегодня Инвестпортал это ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком в 8,6 тысячи уникальных пользователей. Только с начала этого года предприниматели воспользовались сервисами портала 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день. Например, на портале предприниматели могут найти помещение или земельный участок для размещения бизнеса, подать для предварительной проработки концессионную инициативу или направить заявку на получение мер городской поддержки», - сказал заместитель мэра.

На портале зарегистрировано более 51,6 тысячи личных кабинетов инвесторов: в этом году учетные записи создали 10,9 тысячи человек. Регистрация открывает доступ к 30 онлайн-сервисам, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным. Самым популярным из них несколько лет подряд остается запись на осмотр объекта торгов. Сервис позволяет отправить онлайн-заявку и в удобное для инвестора время осмотреть объекты, выставленные городом на торги: с момента запуска в 2014 году им воспользовались 152,2 тысячи раз, 27,3 тысячи – в этом году. Осмотреть городские объекты также можно в 3D-режиме в разделе «Имущество от города».

Москва - город равных и разных возможностей, активно обеспечивающий бизнесу поддержку для инновационных прорывов. В планах столицы перевод 100% услуг в имущественной сфере в онлайн.

Техническим развитием Инвестиционного портала занимается столичный департамент информационных технологий. Только в прошлом году на сайте появилось 14 новых онлайн-сервисов.

Так, на сайте появилась возможность подать заявку на присвоение статуса московского инвестора, необходимого для предоставления такой меры поддержки от города, как инвестиционный налоговый вычет. С помощью еще одного сервиса - «Места приложения труда», девелоперы могут направлять заявления на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию объектов промышленно-производственного или административно-делового назначения на территории Москвы.

«Новые опции и онлайн-сервисы Инвестиционного портала помогают предпринимателям эффективно решать бизнес-задачи и оперативно узнавать актуальную информацию, необходимую для успешного ведения бизнеса. На портале, в том числе, можно подобрать подходящее помещение, участвовать в торгах, узнать, на какие меры государственной поддержки может рассчитывать предприниматель и как ими воспользоваться. Кроме того, Инвестиционный портал доступен в формате мобильного приложения. Недавно в нем появилась возможность воспользоваться самым популярным сервисом Инвестпортала — подать заявку на осмотр объекта торгов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы» запущено в ноябре 2020 года. Его можно скачать в App Store и Google Play.

«Для ускорения взаимодействия власти и бизнеса на сайте функционирует линия прямых обращений: всего за время существования с 2014 года на нее поступило более 11,5 тысячи обращений от предпринимателей, в том числе 1,9 тысячи – с января по июль 2021 года. Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки и организации осмотра объектов, а также предлагают инвестиционные проекты», - пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Еще один канал связи предпринимателей с городом – сервис «Московский инвестор», который позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности. Ответ на свое сообщение инвестор получает в течение 10 рабочих дней (в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до 30 дней). Если обращение не поможет решить проблему, то его можно направить повторно – уже для рассмотрения одним из проектных офисов при штабе по защите бизнеса.

В начале этого года на портале также была доработана инвестиционная карта. На ней можно изучить инвестпроекты и подобрать площадку для бизнеса. На карте доступно более 300 точек, а также границы 35 территорий бывших промзон, на которых инвесторы могут возвести наряду с жильем магазины, офисы, коворкинги, рестораны и другие объекты.