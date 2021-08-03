Президентство Раиси началось с нового конфликта в Заливе

60-летний Ибрахим Раиси официально приступил к исполнению обязанностей президента Исламской Республики Иран (ИРИ) 3 августа после утверждения его в должности верховным руководителем аятоллой Хаменеи в телеобращении к народу. Вступление ультраконсервативного политика в должность после умеренного Хассана Рухани, возглавлявшего правительство 8 лет, произошло в самый разгар очередного кризиса в Персидском заливе, вызванного атакой беспилотника на танкер, а также крепнущих сомнений в жизнеспособности ядерной сделки по Ирану, подписанной шестеркой государств с Тегераном в 2015 году. Ожидается, что Раиси представит в четверг, 5 августа, свои предложения по кабинету министров. Пока никаких подробностей того, как будет хотя бы приблизительно выглядеть новое правительство, нет.
Времени входить в курс дела у нового иранского президента не будет. Ему придется немедленно приступать к решению острого кризиса, вызванного недавним нападением на танкер, в котором Вашингтон и его союзники обвиняют Иран. Мировое сообщество также будет ждать от него разъяснения позиции по переговорам о ядерной программе Ирана, которые в последние недели явно буксуют.
Раиси уже говорил, что намерен продолжить переговоры в Вене, но его президентство означает возврат Ирана после 8 лет относительно, конечно, либерального Рухани к правлению консерваторов и поэтому требует более подробного разъяснения намерений и планов.
Немало поможет прояснить состав внешнеполитической команды Раиси. О серьезности слов о продолжении диалога по ядерной программе будет свидетельствовать включение в него дипломатов, проводивших внешнюю политику ИРИ при Рухани. И напротив, включение тех, кто руководил ей при Махмуде Ахмадинежаде, который тоже является ультраконсерватором, будет говорить то, что переговоры скорее всего завершатся безрезультатно.
Очень важно не дать разрастись кризису, спровоцированному нападением беспилотника 29 июля на связанный с Израилем танкер недалеко от побережья Омана, в результате которого погибли двое моряков, британец и румын, и которое Тегеран категорически отрицает.
США и Израиль пообещали дать жесткий ответ на нападение, а британский Форин Офис даже отозвал своего посла в ИРИ в Лондон и отправил специалистов осмотреть танкер, который сейчас стоит на якоре в одном из портов ОАЭ.
Израиль, главный противник Ирана в регионе, всячески препятствует снятию с Тегерана санкций. Иран и Израиль уже не один месяц обмениваются обвинениями в нападениях на суда друг друга и провокациях.
Что касается соглашения по ядерной программе ИРИ, из которого США вышли в 2018 г., и с подтверждением которого связывают снятие с Ирана санкций, то Тегеран продолжает настаивать, что его ядерная программы имеет исключительно мирный характер
Кроме переговоров в Вене и нового кризиса в Персидском заливе, Ибрахим Раиси получил в наследство от предшественника и вызванный нехваткой воды «водяной» кризис, потрясший в июле богатую нефтью провинцию Хузестан, расположенную на юго-западе страны.
Очень напряженная и сложная в Иране сейчас и эпидемиологическая обстановка. ВОЗ утверждает, что такой тяжелой эпидобстановки нет больше нигде на Ближнем Востоке. Считается, что в ИРИ бушует уже пятая волна пандемии. По стране стремительно распространяется штамм «Дельта», а количество заражений бьет антирекорды и перевалило за 31 тыс.