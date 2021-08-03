Президентство Раиси началось с нового конфликта в Заливе

60-летний Ибрахим Раиси официально приступил к исполнению обязанностей президента Исламской Республики Иран (ИРИ) 3 августа после утверждения его в должности верховным руководителем аятоллой Хаменеи в телеобращении к народу. Вступление ультраконсервативного политика в должность после умеренного Хассана Рухани, возглавлявшего правительство 8 лет, произошло в самый разгар очередного кризиса в Персидском заливе, вызванного атакой беспилотника на танкер, а также крепнущих сомнений в жизнеспособности ядерной сделки по Ирану, подписанной шестеркой государств с Тегераном в 2015 году. Ожидается, что Раиси представит в четверг, 5 августа, свои предложения по кабинету министров. Пока никаких подробностей того, как будет хотя бы приблизительно выглядеть новое правительство, нет.

Времени входить в курс дела у нового иранского президента не будет. Ему придется немедленно приступать к решению острого кризиса, вызванного недавним нападением на танкер, в котором Вашингтон и его союзники обвиняют Иран. Мировое сообщество также будет ждать от него разъяснения позиции по переговорам о ядерной программе Ирана, которые в последние недели явно буксуют.