Известный врач назвал главных распространителей COVID-19 среди россиян

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал главных распространителей коронавируса среди россиян.

По его данным, почти 80% всех заражений COVID-19 в нашей стране происходят из-за так называемых суперраспространителей. Как подчеркнул специалист, таких людей в среднем 20% от общего количества заболевших, при этом у них отсутствуют типичные симптомы ковида, передаёт РИА Новости.

«Скорее всего, это некие особенности генетики и иммунитета, которые позволяют переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя, но представляющие опасность для других людей», – отметил Мясников, добавив, что такого «суперагента» очень сложно вычислить. В этой связи медик напомнил о важности вакцинации и индивидуальных мер защиты.

Ранее сообщался, что известный российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал нашим гражданам, которые бояться вакцинироваться от COVID-19, подумать о возможных последствиях заражения коронавирусом.

«А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться», – подчеркнул врач.

При этом, по его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, так как этим они спасут себе жизнь.

