Культурная афиша на август 2021

ВЫСТАВКИ

“Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО” в Музее Москвы

Выставка расскажет, как электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. В экспозиции можно будет увидеть работы Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина, Иосифа Чайкова, Натана Альтмана, Роберта Фалька, Ольги Розановой, братьев Весниных, Андрея Бурова, Якова Чернихова, Ивана Жолтовского и Александра Гегелло. Один из героев выставки — художник и изобретатель Георгий Гидони, который пропагандировал новое искусство света и цвета, полученное путем электрической энергии. Среди его экспериментальных концепций — светотеатр, светоархитектура, светомузыка, светодекламация и свето хореография. Также на выставке представлены работы Климента Редько — члена группы радикально настроенных художников-вхутемасовцев «Электроорганизм». Кроме этого, в экспозиции будут фотографии Александра Родченко с Электролампового завода и МОГЭС, архитектурные фантазий Якова Чернихова, «Электрическая Венера», выполненная из стекла и металла Александром Лабасом для Сельскохозяйственной выставки 1930 года в Минске, редкая кинохроника из Красногорского архива и многое другое.

Когда: 10 августа — 24 октября 2021

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ exhibitions/p/goelro/

“МОСКВА – СЕУЛ. ОБЩИЕ ЗАМЫСЛЫ” в Музее Москвы

Групповая выставка современных российских и южнокорейских художников

Музей Москвы совместно с галереей «Триумф», Комитетом по туризму города Москвы и цифровым туристическим сервисом RUSSPASS и официальным туристическим порталом Москвы Discover Moscow представляют групповую выставку «Москва–Сеул. Общие замыслы». Она продемонстрирует работы современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами. Проект отметит тридцатилетнюю годовщину установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореи и побратимских отношений между Москвой и Сеулом. В основе кураторского решения проекта лежит парная демонстрация работ российских и корейских художников. Внутри экспозиционного пространства представители двух арт-сцен находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности. Художников каждой пары объединяет не предыдущая история экспонирования или отчасти схожая профессиональная биография, но нахождение в общем смысловом поле сегодняшней культуры и современной жизни вообще. Технические и жанровые параллели не всегда очевидны, и даже качественное равенство прослеживается не всегда: южнокорейскому искусству свойственны точность и скрупулезность, которой часто не хватает современным российским художникам. Результатом близкого пространственного и смыслового сопоставления работ становятся новые связи между ними, новая оптика для восприятия каждого произведения и арт-сцены. Причем эта «оптика соотношений» оказывается весьма комплиментарной для московской арт-сцены: она успешно выдерживает сопоставление с арт-сценой Сеула, одной из наиболее ярких и признанных в мире.

Список художников:

Владимир Мартиросов — Урам Чхве / Vladimir Martirosov — U-Ram Choe AES+F — Jeongwoong Lee / AES+F — Jeongwoong Lee Анка Ахалая — Юнген Чон / Anka Akhalaia — Yun Kyung Jeong crocodilePOWER — Суан Чхве / crocodilePOWER — Xooang Choi Recycle Group — Джей Йонг Ким / Recycle Group — Jae Yong Kim Максим Ксута — Гибом Квон / Maxim Ksuta — Kibeom Kwon Павел Отдельнов — Гёнсу Ан / Pavel Otdelnov — Gyungsu An Таисия Короткова — Ли Чинчжу / Taisia Korotkova — Lee Jinju Алексей Дубинский — Джанг Ён Мин / Aleksey Dubinsky — Jung Yeon Min Даниил Антропов — Кван Йонг Чан / Daniil Antropov — Kwang Young Chun Алексей Кузнецов — Гёнчхоль Щин / Aleksey Kuznetsov — Kyunchul Shin

Когда: 12 августа — 7 ноября

Пятая выставка SOVRISK #напотоке: NFT-спецпроект с AES+F и премьеры от Натальи Гудович и Дмитрия Шабалина

22 июля открылась пятая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье». После обновления в экспозиции можно увидеть работы Натальи Гудович, Дмитрия Шабалина и Владимира Дубосарского, а также NFT-стену сразу с несколькими видео инсталляциями от группы AES+F. Новыми работами, которые появятся в Подземном музее, станут: "Danae" Натальи Гудович (премьера, 2020; холст, масло, золотая поталь), «Без названия» Дмитрия Шабалина (премьера, 2021; коллаж из ready-made объектов, смешанная техника). Третьей в обновленной экспозиции SOVRISK #напотоке остается работа Владимира Дубосарского из серии «Торты» (2020) – за нее проголосовало больше всего посетителей предыдущей выставки проекта. За новые работы в тройке также можно будет отдать свой голос, победитель останется в Подземном музее на следующую экспозицию.

Впервые часть экспозиции, посвященная NFT-арту, состоит из работ одного авторского коллектива – группы AES+F, одних из самых востребованных в мировом арт-пространстве российских художников. В Подземном музее можно будет увидеть их токенизированные видеоработы: Inverso Mundus. Circle of Life (2015), Allegoria Sacra, Dragon Plane (2011–2013), Allegoria Sacra, Reincarnation (2011–2013)

Когда: 22 июля — 15 августа

“Коллекция впечатлений. Фотографы и дизайнеры о путешествиях” в Новой Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея, Московский музей дизайна и Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» открывают выставку «Коллекция впечатлений. Фотографы и дизайнеры о путешествиях». В экспозиции представлены 11 инсталляций, которые включают работы современных дизайнеров и архитекторов, а также фотопроизведения финалистов международного конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards из Бангладеш, Индии, Египта, Венгрии, Финляндии, Турции, Беларуси, Узбекистана и России.

Дизайнером экспозиции выступил один из самых известных российских художников-графиков Игорь Гурович. Фотографии дополняют, создавая новые смыслы и ассоциации, предметы промышленного, графического, книжного, мебельного и светового дизайна, а также текстиль и керамика. Это работы ведущих российских дизайнеров и архитекторов: Андрея Бартенева, Дениса Симачёва, Ярослава Рассадина, Кати Бочавар, Светланы Тегин, Сергея Смирнова, Виктории Андреяновой, компании ARCHPOLE и многих других.

Выставка посвящена путешествиям, которых нам так не хватает в период пандемии.

Экспозиция построена по сценарию путешествия. Экспозицию сопровождает музыка современного композитора Виктора Осадчева.

Когда: 7 июля — 26 сентября

Подробнее: https://www.tretyakovgallery. ru/exhibitions/o/kollektsiya- vpechatleniy-fotografy-i- dizaynery-o-puteshestviyakh

“Советский киноплакат. 1950—1980-е годы. Дар семьи Карисаловых Мультимедиа Арт Музею” в МАММ

В рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» МАММ представляет выставку «Советский киноплакат. 1950—1980-е годы. Дар семьи Карисаловых Мультимедиа Арт Музею». Начала создавать это уникальное собрание киноплакатов Ирина Ивановна Карисалова, коллекционер из Санкт-Петербурга, интересовавшаяся искусством во всем его многообразии: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Сегодня эта коллекция передается семьей Карисаловых в дар Мультимедиа Арт Музею, Москва, который осенью 2021 года будет отмечать свое 25-летие.

На выставке представлено более 100 оригинальных киноплакатов к культовым советским фильмам: «Девчата», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Любовь и голуби», «Мимино», «Вокзал для двоих», «Асса» и другие.

Когда: 15 июля — 29 августа

Подробнее: https://mamm-mdf.ru/ exhibitions/dar-semi- karisalovyih-multimedia-art- muzeyu/

“Музы Монпарнаса” в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина

Это выставка, посвященная легендам парижского района Монпарнас — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох.

Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и будут показаны в России впервые. Партнер выставки — Фонд Фридриха Науманна за свободу.

Всего на выставке будет экспонироваться более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более 10 художественных фотографий, а также архивные документы и материалы. Многие из них хранятся в частных коллекциях.

Когда: 15 июля — 3 октября

Подробнее: https://pushkinmuseum.art/ events/archive/2021/ exhibitions/montparnasse/ index.php

Николай Полисский. Русская античность в галерее ГУМ-Red-Line

Выставка художника Николая Полисского, основателя Никола-Ленивцевских промыслов и фестиваля «Архстояние», в галерее ГУМ-Red-Line впервые впервые представит новый проект художника «Русская античность», сделанный из орешника. На выставке также будут показаны документации медиапроектов фестиваля «Архстояния» за 16 лет существования проекта, многие видео-документации будут показаны впервые.

Скульптуры Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов в качестве объектов будут доступны к приобретению в частные коллекции. Медиа-проекты – собственность фестиваля «Архстояние».

Когда: 21 июля — 12 сентября

Подробнее: https://gum-red-line.ru/ exhibitions/russkaya- antichnost.html

ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль Geek Picnic

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе, который будет курсировать 21 августа в течение всего дня по Москва-реке. Впервые на фестивале появится зона 18+, где передовые технологии и Science Art соединятся с самыми смелыми фантазиями.

Фестиваль Geek Picnic представит самые интересные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры, зона AR и VR, разработки технопарков. Зрители увидят в действии новейших роботов-кошек-официантов и роботов-собак, роботов для селфи и роботов для дискотек. Робо-кошка с удовольствием примет у всех желающих заказ по меню, а вместо чаевых можно почесать ее за ухом. Впервые на теплоходе появится кибер-ЗАГС, в котором можно быстро зарегистрировать спонтанные отношения, в том числе возникшие прямо на фестивале. Церемонию проведет андроидный робот новейшего поколения Алекс, который практически неотличим от человека и обладает хорошим чувством юмора, а фото на память тут же предлагает “молодым” специальный робот Селфи.

В рамках образовательной программы на фестивале Geek Picnic выступят известнейшие ученые и популяризаторы науки. Гости фестиваля узнают, есть ли жизнь на Венере, когда мы уже в полной мере освоим Луну, как совершить квантовый скачок, сформулировать цель для искусственного интеллекта, куда приведет эпоха Антропоцена и есть ли у паники биохимия. Посетителей корабля ждут также модный показ одежды в экотренде Upcycling, нейрототализатор, турнир по самой популярной VR-игре BEAT SABER и романтичная электронная музыка до самого рассвета.

Адрес отправления корабля: Набережная Тараса Шевченко, 23 А

Когда: 21 августа

Билеты: https://geek-picnic.me

ЛАСТОЧКA-SUMMEET

“ЛАСТОЧКA-SUMMEET” — это огромное lifestyle-пространство в легендарном и культовом месте, где соединяются качественная музыка, спорт, общение, позитивные эмоций, самые разные активности и развлечения, вкусная еда и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи или друзей. Фестиваль – это музыка на любой вкус. Хедлайнером станет певица Земфира – на «ЛАСТОЧКЕ-SUMMEET» состоится ее единственное выступление в 2021 году. Этой зимой Земфира, после восьмилетнего перерыва, выпустила новый альбом «Бордерлайн», ставший одной из главных пластинок года – на выступлении в Лужниках у слушателей появится уникальная возможность впервые услышать песни вживую с этой пластинки. Другими участниками фестиваля станут группы «ЛСП», Shortparis и «Куртки Кобейна». На спортивных площадках фестиваля вы сможете поучаствовать в мастер-классах и пообщаться с известными спортсменами, позаниматься йогой или поиграть в командные игры, узнать много полезного о спортивном питании и ЗОЖ в целом.

Fashion & design market представит самых перспективных российских дизайнеров. Это идеальное место не только для того, чтобы ознакомиться с последними модными трендами, но и приобрести что-нибудь для себя или в подарок: одежда, бижутерия, виниловые пластинки, приятные безделушки – все это вы найдете здесь. На фудкорте состоится настоящий праздник гастрономии со всего мира: от классических национальных блюд до стритфуда и кухни фьюжн.

Когда: 28 августа

Подробнее: https://summeet.ru

Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле»

Фестиваль «Русское поле» состоится в столице 7 августа в формате «онлайн». Одной из главных тем Х юбилейного фестиваля станет 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского.

В рамках фестиваля жюри определит победителей в восьми номинациях: «Лучший вокальный коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшее сказочное посольство», «Лучший туристический этно-маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель». Лауреаты выступят в прямом эфире фестиваля.

Кроме того, зрителей онлайн-трансляции ждет шеф-баттл конкурса поваров «Российская каша – мать наша». По сложившейся фестивальной традиции зрители смогут подпевать Большому сводному русскому хору участников и хедлайнеров «Русского поля», который исполнит любимые песни. Завершит программу фестиваля выступление знаменитых эстрадных артистов, список которых пока держится в секрете.

Когда: 7 августа с 12-18:00

Где: Прямая трансляция фестиваля будет вестись официальном сайте, YouTube-канале ТК «Мир», портале Культура.рф, а также на страницах «Русского поля» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

SIGNAL

Фестиваль традиционно проходит в Никола-Ленивце, на территории Национального парка "Угра", внесенного ЮНЕСКО в резерв биосферы Земли. Большинство объектов Signal, включая основную сцену, располагается вблизи знаменитой Акустической поляны — в естественной ландшафтной чаше на стыке двух природных зон.

Nicolas Lutz, Nur Jaber, Sonja Moonear, Vladislav Delay, Bruce — в первых строчках лайнапа Signal 2021. Также на фестивале выступят Summer of Haze, Vlada, Noizar, Nikita Zabelin, Aurora Halal, Dr. Rubinstein, Elena Sizova, Bejenec, Simple Symmetry, Philipp Gorbachev, Электрическая Собака, Sofia Rodina и многие другие.

Когда: 19 — 22 августа

Подробнее: https://signal.live/#festival- 2021

Музыкальный фестиваль Summer Sound

Пятое лето подряд жители столицы, не покидая города, смогут увидеть и услышать актуальных артистов в уникальной фестивальной атмосфере. Хип-хоп, рок, поп и инди-артисты исполнят лучшие хиты и представят новые композиции на специальной сцене под открытым небом. В Москве главной точкой притяжения для любителей музыки станет территория дизайн-завода «Флакон». Расписание московского Summer Sound-2021 уже похоже на самый грандиозный и разнообразный по жанрам и стилям фестивальный состав этого лета: вас ждут полноценные выступления Касты, 25/17, Alai Oli, Guf, Хлеба, Кровостока – и это далеко не полный список!

Когда: 31 июля — 22 августа

Подробнее: https://summersound.ru

КИНО

Ретроспектива Петра Мамонова в “Иллюзионе”

С 30 июля по 8 августа в «Иллюзионе» покажут почти все фильмы с участием этого Петра Мамонова, меломана, эксцентрика, хулигана, резонера и старца. В программе — дебютная и для актёров (Виктор Цой, Пётр Мамонов), и для режиссёра Рашида Нугманова «Игла» (1988), режиссёрский дебют сценариста Павла Лунгина, культовая трагикомедия «Такси-блюз» (1990), его же «Остров» (2006), фантасмогоричная драма Сергея Сельянова «Время печали ещё не пришло» (1995), посвященная советским неформалам документальная короткометражка «Стоит лишь тетиву натянуть» (1986), снятая по интерпретированному кинодраматургом Надеждой Кожушаной рассказу Уильяма Фолкнера мистичекая драма Никиты Тягунова «Нога» (1991) с Иваном Охлобыстиным в роли физически и ментально искалеченного ветерана афганской войны, первый полнометражный фильм одного из самых заметных режиссёров нового россйиского независимого кино Сергея Лобана: фантастическая драма «Пыль» (2005), снятая еще в 2001 году и завоевавшая множество призов, в том числе первый диплом жюри российской кинокритики на Московском кинофестивале 2005 года.

Когда: 30 июля — 6 августа

Подробнее: http://illuzion-cinema.ru/ event-3266/

Московский фестиваль экспериментального кино MIEFF 2021

6-й Московский международный фестиваль экспериментального кино состоится в первой половине августа и пройдет на нескольких площадках: в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» Garage Screen, Центре документального кино в Музее Москвы, кинотеатрах «Иллюзион» и «Художественный», а также «ДК Рассвет».

В программе российский и международный конкурсы, спецпоказы, российские премьеры, кураторский блок «Сколько длится настоящее», ретроспектива Натаниэла Дорски и образовательная лаборатория.

MIEFF служит платформой для всех, кто занимается или интересуется движущимися изображениями. Среди целей — поддержка российских авторок и авторов и налаживание связей между ними и международным сообществом, а также знакомство широкой аудитории с экспериментальным кино во всем его многообразии.

Когда: 11 — 17 августа

Подробнее: https://mieff.com

Кинолекторий «В главной роли — Москва» в Летнем кинотеатре КАРО и Музея Москвы

Музей Москвы и проект КАРО.Арт приглашают зрителей посетить кинолекторий «В главной роли — Москва», в рамках которого запланирован цикл публичных встреч и просмотры фильмов, посвященных кинематографическому взгляду на Москву: 29 июля — «Подкидыш» (1939), 17 августа — «Брат 2» (2000), 19 августа — «Новая Москва» (1938), 24 августа — «Русалка» (2007), 26 августа — «Я шагаю по Москве» (1963), 29 августа — «Покровские ворота» (1982), 31 августа — «Айка» (2018).

Авторы и ведущие цикла: Михаил Калинин — кандидат исторических наук, младший научный сотрудник исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Мария Никитина — искусствовед, старший научный сотрудник Центра Гиляровского, ведущий методист Экскурсионного бюро Музея Москвы, Павел Никитин — режиссёр, выпускник МГИК и Виктория Фролкова — москвовед, историк театра и кино, выпускница ВГИК. Сотрудники музея вместе с приглашенными экспертами обсудят, как менялась Москва в течение последних 100 лет, какой след в пространстве города оставили разные культурные эпохи, какие уголки города особенно любимы кинематографистами, как сделать город не только местом действия, но и самостоятельным персонажем и о каких утраченных зданиях и архитектурных утопиях можно узнать из кино. Обсуждение будет проходить перед началом каждого фильма.

Когда: 29 июля — 31 августа

Программа и билеты: https://karofilm.ru/art?& event=759