Курс доллара: эксперты сделали прогноз по рублю на вторую половину 2021 года

Первый день новой рабочей недели рубль умеренно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне активного использования глобальными игроками стратегии carry-trade после повышения ключевой ставки российским регулятором до 6,5%.

Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной сессии Московской биржи курс доллара США составлял 73,02 руб., что на 14 коп. дешевле чем это было вечером в пятницу. Просела вчера и едина валюта ЕС – курс евро составлял в это же время 86,69 руб. (-16,25 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, в первый рабочий день августа нацвалюта смогла укрепиться в обеих парах из-за более активного использования игроками стратегии carry-trade. Среди фактор поддержки аналитики также называют позитивную реакцию рынков на отсутствие намерения центробанка США сворачивать программу стимулирования американской экономки, о чём стало известно по итогам заседания ФРС, которое состоялось 27-28 июля.

При этом рубль почти не заметил вчерашний обвал мировых цен на «чёрное золото». Накануне стоимость нефтяных котировок снизилась сразу на 4% из-за того, что трейдеры напуганы быстрым распространение нового штамма коронавируса «дельта» в странах Азии, в том числе КНР. Это, как опасаются они, может ослабить восстановление экономики региона, а также снизить спрос на сырьё.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» отметил, что вчера рублю удалось немного прибавить к доллару и евро даже несмотря на относительно слабые данные по индексу деловой активности отрабатывающих отраслей промышленности в нашей стране и дешевеющую нефть.

«Мы считаем, что нацвалюта сейчас фундаментально недооценена. Но говорит о том, что в среднесрочной перспектив рубль может ещё подорожать. Этому, в частности, будет способствовать приток средств в ОФЗ», – прогнозирует Голубов.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» уверены, что курсовая динамики в ближайшие сессии будет формироваться на данных об американской статистике по рынку труда. Кроме того, как напомнили аналитики этой кредитной организации, в среду, 4 августа в США свою оценку опубликует ADP, а в уже в пятницу, 6 августа придут официальные данные от Минтруда.

«При сильных данных о восстановление американского рынка труда, усилится опасения ужесточения ДКП в США, что отразится на аппетитах инвесторов к риску. В целом же, на этой неделе мы видим пару доллар-рубль в коридоре 72,25-74,25», – подчеркнули в банке «Санкт-Петербург».

Эксперты сделали прогноз по курсу рубля на вторую половину 2021 года

Владимир Тихомиров из BCS GM полагает, что до конца лета какие-то заметные движения в паре доллар-рубль маловероятны. При этом эксперт напомнил, что август традиционно считается одним из самых сложных для отечественных рынков.

Но на этот раз национальная валюта вряд ли пострадает, но и её укрепления ждать не приходится. Этому, в частности могут помешать новые санкционные угрозы со стороны США, отметил он.

«Но это, скорее всего будет лишь немного нервировать глобальных игроков, так как введения новых серьёзных ограничительных мер, наверное, всё-таки не будет. В этой связи до начала сентября пара доллар-рубль останется в широком диапазоне 72,00-75,00», – заявил Тихомиров.

В свою очередь Максим Петроневич из банка «Открытие» сделал прогноз по курсу рубля на вторую половину 2021 года. По его словам, в этой кредитной организации полагают, что в обеих валютных парах «россиянин» сможет укрепиться.

По его мнению рублю в этом поможет притока капитала после окончания цикла ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Глобальные игроки перейдут к покупке риска из-за возможности получения положительной рыночной переоценки. А вот позитивный фактор со стороны дорогого «чёрного золота» сойдёт на нет на фоне действия бюджетного правила.

«Анализируя всё это, мы пришли к выводу, что ближе к концу года пара доллар-рубль будет торговаться в пределах 72,00-73,00, пара евро-рубль в коридоре 83,00-84,00. Если же курс евро к доллару будет находиться на нынешних уровнях, то «россиянин» к «американцу» войдёт в диапазон 70,00-71,00», – резюмировал Петроневич, добавив, что инвесторам надо быть готовым к возможной повышенной волатильности на валютных площадках из-за наступления различных непредвиденных событий.