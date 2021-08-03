Международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS

Многие идеи спикеров уже сейчас успешно реализуются в жизни и бизнесе. Участие в форуме было бесплатным.

Двухдневная программа форума состояла из четырех тематических блоков: «Взгляд на будущее: я создаю будущее», «Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем», «Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего» и «Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее».

Форум собрал более полутора миллионов онлайн-зрителей – тех, кто готов инвестировать в свое развитие и строить бизнес, ориентированный в будущее. Участники получили прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека.

Традиционно хедлайнерами форума стали визионеры и первооткрыватели. Каждый из них совершил прорыв в своей профессиональной сфере и был готов поделиться своими рецептами успеха, а также идеями с перспективой в будущее.

Так, участников круглого стола «Топ-10 скиллов 2025», который вел основатель HR-экосистемы Support Partners, основатель сообщества руководителей “КУРС” Константин Борисов, объединило убеждение о том, что человечество развивается настолько стремительно, что, если не адаптировать свои навыки под актуальные потребности, то есть риск оказаться профессионально не востребованным уже в течение ближайших пяти-семи лет. Поэтому важно уже сейчас развивать «навыки будущего». Например, такие, как

самоуправление, способность гибко адаптироваться к неопределенности и стрессовым условиям работы, мышление счастьем клиентов и общества в целом, навык работать в команде и всегда быть в ресурсном состоянии.

Были среди участников форума и такие, которые считают, что, думая о будущем, важно действовать из актуальных «здесь и сейчас» потребностей. Концепт-дизайнер Lucasfilm Ltd. Джама Джурабаев уже много лет создает облик персонажей для вселенных Marvel и Джорджа Лукаса, среди его постоянных заказчиков – Стивен Спилберг. Джурабаев убежден, что для того, чтобы оставаться востребованным профессионалом, нужно постоянно следить за новинками программного обеспечения, уметь адаптировать свои навыки под потребности конкретного клиента и конкретной задачи, а также уметь слышать, что хочет режиссер, ведь в итоге ему нужно сделать кадр именно таким, каким его увидят зрители на экране кинотеатра.

Будущее неизбежно связано с переменами. Далеко не все воспринимают их как благо. Предприниматель, основатель и CEO Lost and Found Software Маркус Шааршмидт рассказал, что для успешного внедрения в консервативную компанию высокотехнологичных инструментов важно работать со всеми «этажами» работников. «Важно атаковать проблему страха перед технологиями со всех сторон и стучаться в каждую дверь. Иногда инициатором инноваций может стать обычный охранник, а вовсе не кто-то из руководства компании», - заметил Маркус Шааршмидт.

Будущее – эра синтетических помощников, которые, впрочем, успешно работают уже сейчас. О них рассказала на форуме креативный продюсер, сооснователь Malivar Света Белоусова. Она пояснила, в чём разница между виртуальными и синтетическими людьми, которые успешно создают визуальный контент, являясь, в сущности, востребованными видео-блогерами. Такова, например, амбассадор Malivar Алиона Пол, которая поприветствовала участников ReForum WINNING THE HEARTS.

Какие навыки нужно развивать, чтобы всегда быть актуальным и востребованным специалистом? Основатели и управляющие партнеры образовательной группы компаний «Инсайт», эксперты по развитию мета-навыков Илья и Катерина Богины поделились своим выводом о том, что кроме профессиональных и личностных навыков, важно усиливать собственные мета-компетенции – осознанность, принятие и понимание себя, своих психических процессов, своих эмоций и внутренних установок. Именно это, убеждены спикеры, позволит не казаться хорошим специалистом, а по-настоящему быть им.

Успех в будущем во многом связан с компетенциями будущих поколений. Поэтому так важно понимать, какое образование дать своим детям. Понимая это, серийный предприниматель, основатель МЕТА-университета, GEEK PICNIC, Найти IT Николай Горелый отметил, что профессии быстро устаревают. «В будущем производить будут машины, а творить – человек», – сказал эксперт. По его словам, именно поэтому уже сейчас при выборе профессии для своих детей нужно ориентироваться на три ценности: честность с собой, нонконформизм и конструктивность собственных желаний.

Тему профессий будущего продолжила руководитель молодежного направления HH.ru Ирина Святицкая. По ее словам, в будущем сфера услуг станет всё более автоматизированной, а возраст начала «входа» в профессию будет всё более и более ранним. «Уже сейчас студенты стремятся работать, чтобы набраться опыта и после окончания учёбы претендовать на более высокую зарплату», – заметила эксперт.

Очевидно, что в будущем будут меняться наши взаимоотношения с деньгами. О перспективах криптовалют рассказал директор Binance в России и Восточной Европе Глеб Костарев. По его словам, в нашей стране законы, связанные с криптовалютами, разрабатываются. На данном этапе криптовалюты признаны имуществом и сейчас идёт процесс принятия закона о налогообложении цифровых валют. «Индустрия криптовалют не стоит на месте, в ней постоянно появляются новые возможности. На данном этапе появляются и более сложные продукты, такие, как, например, депозиты, позволяющие получать процент от вклада. Так, криптодоллар может приносить 6-7% годовых, что очень много по сравнению с тем, что предлагают российские банки», – отметил Глеб Костарев.

О том, что технологии и виртуальные сообщества могут сделать, чтобы улучшить условия для развития малого предпринимательства в России, рассказала руководитель центра продуктов для предпринимателей МТС Твой бизнес Дарья Ведерникова. Во время пандемии она с коллегами создала интерактивную карту предпринимателей «Знаем лично», благодаря которой потребители могут узнать о том, какие сервисы работают в шаговой доступности от них, а предприниматели образовывать взаимовыгодные коллаборации. По мнению Дарьи Ведерниковой, «навык взаимовыручки может быть полезен не только во время пандемии, но и в более благоприятное время, ведь многие понимают уже сейчас, что в обществе важен не только персональный успех, но и коллективный».

О проблемах и лайфхаках адаптации бизнеса в условиях кризиса рассказал руководитель команды комьюнити GeekBrains Глеб Дрягун. По его мнению, главный рецепт успеха любого бизнеса состоит в том, чтобы слышать потребности клиентов и меняться в соответствии с ними. Менеджер по стратегическому развитию «Одноклассников» Павел Борисов, заметил, что важно также адаптировать новые возможности на уже существующем ресурсе, в уже работающей системе.

Руководитель проекта РБК Pro Артем Агапов рассказал о том, как должна быть устроена экологичная бизнес-модель с учётом того, что потребление информации постоянно меняется. «Ключевое изменение потребления контента связано с изменением представлением о времени. Контента много, а свободного времени мало. Поэтому важен не только хороший контент, но и сэкономленное время потребителя. Отсюда – ценность персонализации и верификации контента», - резюмировал спикер.

Следующий Международный форум ReForum WINNING THE HEARTS состоится в онлайн-формате в ноябре 2021 года.

Сайт проекта: https://winningthehearts.com