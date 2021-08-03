Москва «поплыла», а в Поволжье ждут торнадо

Природа минувшей ночью напомнила жителям столицы, что такое настоящий ливень. Хотя уровень осадков нельзя сравнить с тем, что выпали недавно «на голову» в нескольких регионах, вызвав настоящее стихийное бедствие, Но и четверть месячной нормы осадков при штормовом ветре, порывы которого превышали 15 метров в секунду, с грозой, для Москвы – не самый приятный сюрприз.

Хотя, если сравнивать с соседней Тверской областью, где вчера также бушевала стихия, пронесся торнадо, и где в результате три человека погибли (один из них москвич), то это - сущая мелочь.

Из-за непогоды в аэропортах столичного авиаузла были отменены 30 рейсом – и это в самый разгар курортного сезона.

Ущерб после ливня городские службы еще не оценили, но, по данным источника «Интерфакса» в городе упали около 30 деревьев. Причем падали они, если судить по словам собеседника агентства, прицельно – каждое второе повредило автомобиль, всего непогода, по предварительным подсчетам, нанесла ущерб 15 автомобилям.

Ну а огромные лужи после столь сильного ливня – дело обычное. Как утверждают источники ИФ, никакого ущерба городской инфраструктуре он не нанес – в грозу и транспорт, и все системы жизнеобеспечения города работали в обычном режиме.

В ближайшие дни никаких погодных катаклизмов в столичном регионе синоптики не ожидают. Дождь, по прогнозу Гидрометеоценнтра, во вторник еще возможен, но небольшой, а вот температура пойдет вниз – Москва будет находиться в тылу циклона. В городе прогнозируют плюс 23-25, по области - плюс 21-26 при западном ветре в 4-6 метров в секунду.

В среду и четверг, 4 и 5 августа, преимущественно без осадков, ночью в Москве 12-14 градусов, в центре города 15-17, по области 9-14. Днем в Москве 23-25 градусов, в Подмосковье - 20-25. Ветер западный 3-8 м/с.

В пятницу, 6 августа, местами небольшой дождь, ночью 10-15, днем 21-26градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В субботу 7 августа юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с может принести в столицу небольшие дожди, но станет чуть теплее – 12-17 градусов ночью и 22-27 – днем.

Воскресенье, как обещают метеорологи, должно порадовать москвичей великолепной летней погодой - хотя прогнозируется облачность, но без осадков, температура 25-30 градусов с ласковым южным ветерком 4 м/с.

Куда более серьезные опасности могут подстерегать во вторник в регионы Среднего Поволжья, где, как сообщил ТАССу ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, могут возникнуть торнадо.

В целом, по словам Тишковца, «синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После такой душной, жаркой погоды столбики термометров вышли на уровень 30-градусных отметок, соответственно, вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. м. И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра».