МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики

Руководство МВФ решило выделить специальные права заимствования (SDR) в размере рекордных 650 млрд долларов на восстановление экономик 190 членов Фонда более-менее пропорционально их квотам. Особое внимание Фонд намерен уделить восстановлению экономик стран с низким и средним уровнем доходов. Развивающимся экономикам достанется почти половина выделяемых средств – 275 млрд долларов.

«Принято историческое решение,- говорится в заявлении директора МВФ Кристалины Георгиевой.- Это крупнейшее выделение SDR в истории Фонда. Оно как укол глобальной экономике во время беспрецедентного кризиса. Выделение специальных прав заимствования поможет всем членам Фонда. Оно поможет решить долгосрочную глобальную задачу увеличения резервов, укрепит доверие и усилит сопротивляемость и стабильность мировой экономики. Это решение особенно поможет бороться с последствиями ковидного кризиса нашим наиболее уязвимым странам».

Решение МВФ принято в критический для глобальной экономики момент, когда начавшееся было быстрыми темпами весной и в начале лета восстановление экономик развивающихся стран резко затормозилось из-за новой вспышки пандемии и резкого роста числа заражений и летальных исходов, вызванных крайне агрессивным и опасным штаммом «Дельта». В МВФ считают серьезным препятствием на пути восстановления после пандемии ограниченный доступ к вакцинам во многих развивающихся странах. Экономисты Фонда снизили прогноз по восстановлению развивающихся экономик в 2021 году на 0,4% до 6,3%.

Историческим решение является еще и потому, что 275 млрд долларов выделяются развивающимся странам без традиционных для МВФ условий. Это невозвратные деньги, т.е. возвращать их бедным странам не нужно.

Георгиева, кстати, отметила в июле, что более половины развивающихся стран вошли в пандемию с финансовыми системами, находившимися в неудовлетворительном состоянии. Многим пришлось резко сократить свои резервы в борьбе с пандемией.

Доступ к глобальным потокам капиталов в последние месяцы был облегчен благодаря триллионам долларов, которые выделили своим финансовым системам центральные банки развитых стран. Однако надеяться на них сейчас нельзя, подчеркнула директор МВФ, потому что многие развитые страны планируют начинать сворачивать эту помощь.

Многие экономисты и политики сейчас призывают богатые страны отдавать свои SDR бедным странам, попавшим в катастрофическую ситуацию. Кристалина Георгиева заявила 2 августа, что МВФ будет способствовать этим усилиям. Речь идет, конечно, о добровольной передаче богатыми странами бедным своих специальных прав заимствования для того, чтобы помочь им с восстановлением их экономик после пандемии и достичь «самодостаточного роста».

Отдельные страны, включая Японию, Францию, Великобританию и Италию, перевели свои SDR в Фондовский механизм сокращения бедности и содействия экономическому росту, который помогал несколькими наиболее бедным и уязвимым странам во время пандемии. Однако большая часть помощи этого механизма в отличие от почти 300 млрд, выделенных сейчас, выдается с обычными для МВФ обязательными к исполнению жесткими условиями и должна быть возвращена.

Члены МВФ проголосовали за рекордное выделение SDR после того, как решение было принято руководством Фонда в начале июля. Оно было предложено еще в 2019 году, но тогда по распоряжению президента Трампа американский представитель в МВФ блокировал его принятие. Напомним, США благодаря размерам экономики обладают достаточным количеством голосов для блокировки любого решения. Администрация Джозефа Байдена еще в январе дала понять, что поддерживает выделение SDR, которое начнется осуществляться 23 августа.