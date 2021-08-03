На поле фестиваля «Дикая Мята» будет заложена ЛЕГЕНДАРНАЯ аллея

Более 50 музыкантов этим летом вызвались помочь «Дикой Мяте» и предложили выступить 2022 году за символический рубль. Также свое плечо подставили партнеры фестиваля, крупнейшие СМИ страны и правительство области. Только благодаря совместным усилиям «Дикая Мята-2022» точно состоится!

Организаторы хотят, чтобы посетители всех дальнейших фестивалей знали, благодаря кому «Дикая Мята» продолжила свою историю! Деревья будут высажены вдоль центральной аллеи фестиваля, и каждое дерево навсегда даст название улице фестивального кемпинга.

Уже сейчас известно название 50 фестивальных улиц, а также 30 деревьев партнерской аллеи. На одном поле соберутся ключевые СМИ, главные российские музыканты и ведущие компании страны!

Памятные деревья и улицы будут носить имена: Фёдора Фомина, The Hatters, «Тараканы!», IOWA, «кис-кис», polnalyubvi, «Несчастный Случай», «Папин Олимпос», Wildways, Эрики Лундмоен, Зои, «Комсомольск», Drummatix, «Кирпичи», Jukebox Trio, Guru Groove Foundation, «Фрукты», «Казускома», «Гудтаймс», «Радар», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки, «Дети Picasso», Александра Нуждина, Игоря Растеряева, «Операция Пластилин», FONAREV, «Петля Пристрастия», «Ронин», Поли Дудки, PanGEO, маяк, «Карелия», «Марлины», «О! Марго», Алекши Новича, Екатерины Яшниковой, «Завтраккусто», Sweet PAD, Максима Свободы, Super Collection Orchestra, «Сахарный Человек», Mika Vino, Volga, «Шапито», «Нежность на бумаге», «Егор не помню», «Главная роль» и другие.

По словам организаторов, предложения поддержки от артистов поступают до сих пор, поэтому список, вероятно, будет расти.

Деревья на легендарной аллее партнеров будут носить имена поддержавших фестиваль СМИ: Esquire, «Минаев LIVE», «Афиша», MAXIM, «Эксперт», проект «Афиша» газеты «Комсомольская правда», Marie Claire, OK!, «ИМИ», Starhit, Пикабу, RTVI, Comedy Radio, RG.ru, «ВКонтакте».

В акции будут участвовать и партнеры «Дикой Мяты», которые подтвердили свое участие на фестивале следующим летом- все партнеры также будут иметь свои именные деревья на фестивальном поле.

Курировать посадку деревьев будет постоянный партнёр фестиваля компания ZION — создатель и производитель ионитных субстратов, которые позволят нашим деревьям легко адаптироваться на новом месте и надёжно подготовиться к предстоящей зиме. Кроме того, одна из аллей будет носить имя ZION.

Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята»: «За месяц мы прошли путь от отчаяния до полной уверенности в том, что „Дикая Мята“ будет жить. Это стало реальностью только благодаря партнерам, СМИ, протянувшим руку помощи, правительству области и, конечно, музыкантам, которые откликнулись сразу и продолжают нам писать, не оглядываясь на то, что шумиха вокруг фестиваля уже поулеглась! Спасибо, ребята, вам за это!»

После мероприятия пройдет пресс-конференция, на которой организаторы расскажут о «Дикой Мяте» нового формата. Подробности пока не раскрываются, но продюсер фестиваля Андрей Клюкин утверждает, что «Дикая Мята» радикально изменится. Как? Узнаем совсем скоро после пресс-конференции!

Этим летом «Дикая Мята» объединила крупнейших СМИ, музыкантов, компании, людей с большим сердцем, став самым громким событием в российской фестивальной истории! Теперь «Дикая Мята» — самый ожидаемый опен-эйр следующего лета, и можно точно сказать: ЭТО БУДЕТ ЛЕГЕНДАРНО!