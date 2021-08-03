Прогноз погоды: синоптики предупредили о климатических катаклизмах в России

Погода в России продолжает оставаться очень непростой. Аномальная жара в сопровождении ливней, гроз и сильного ветра – уже привычное явление для этого лета.

Так, накануне вечером ураган обрушился на Тверскую область. В Андреаполе порывы ветра достигали 25 метров в секунду – было повалено почти 100 деревьев, частично разрушено 65 жилых домов.

Из-за урагана без электричества остались жители сразу четырёх муниципальных образованиях – всего обесточены свыше 1,6 тыс. домов, где проживают 2 278 человек. Жертвами природной стихии стали три человека, ещё десять – получили травмы, в том числе ребёнок.

Поздно вечером 2 августа непогода также обрушилась на Москву. В частности, минувшей ночью в отдельных районах города выпало до 22 мм осадков, а это более четверти нормы августа. Самые обильные ливни накрыли юго-запад и центр российской столицы. Сильными порывами ветра было повалено 26 деревьев.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются новые климатические катаклизмы.

Погода в Москве. Прогноз погоды на неделю

Сегодня в Москве с точки зрения климатической обстановки будет относительно спокойно. Прогнозируются небольшие осадки, при этом температурный фон составит вполне комфортные плюс 25.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, столичный регион во вторник находится в тыловой части циклонического фронта. Под его влиянием погода весь день облачная с прояснениями. Ближе к вечеру атмосферное давление немного снизится – барометры покажут 745 мм рт. ст., что чуть-чуть ниже нормы.

В среду, метеорологи также обещают небольшой дождь, будет пасмурно. В четверг из-за туч вновь выглянет солнце, а осадков не ожидается. Днём специалисты обещают плюс 23-25, с наступлением темноты – плюс 13-15.

В пятницу в очередной раз станет облачно, прогнозируются осадки, местами сильные. В выходные же, как предупреждают синоптики, в Москве ожидаются климатические катаклизмы в виде ливня, гроз и порывистого ветра.

Прогноз погоды на неделю в Крыму. На полуострове объявлено штормовое предупреждение

Не обойдётся без климатических катаклизмов в Крыму. На полуострове сейчас установилась очень жаркая погода. На старте этой недели даже на морском побережье полуострова воздух прогревается до плюс 30. В центральных же районах Крыма столбики термометров поднимаются до плюс 35-36.

Всё это сопровождается повышенной влажностью воздуха страшной духотой, из-за чего аномальный зной переносится невероятно тяжело.

Из-за сильной жары и сухих гроз, которые прогнозируются в ближайшие дни, возрастает вероятность возникновения пожаров причём почти во всех районах Тавриды.

Также возможно усиление ветра – как на суше, так и на море. В этой связи республиканским Управление МЧС РФ на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, до конца недели атмосферные фронтальные массы спровоцируют развитие конвективных процессов, в некоторых районах Крыма пройдут грозовые дожди. При этом аномальная жара сохранится. Даже ночью воздух не будет остывать ниже плюс 23-27. В светлое же время суток ожидаются ужасающие плюс 30-37.

