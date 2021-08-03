Август — самый опасный месяц для рынков. Есть риски и для рубля

Мировые финансовые рынки вступили в один из самых опасных для них периодов. Август исторически сопровождается самыми разными потрясениями. Причем предсказать факторы, которые их спровоцируют довольно сложно.

Как правило, начинается август достаточно спокойно и даже позитивно, однако затем наступает турбулентность.

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Согласно статистике, собранной Stock Trader's Almanac, за последние три десятилетия именно с августом связаны самые худшие показатели ведущих американских индексов Dow Jones Industrial, S&P 500, Russell 2000 и Russell1000.

Безусловно, это вовсе не означает, что и в этот раз рынки ждет обвал или что-то похожее. Год назад, например, в разгар пандемии COVID-19, август принес инвесторам отличную прибыль по всем направлениям. Индекс Nasdaq Composite за месяц вырос на 9%, а индекс Dow и S&P 500 - более чем на 7%. Но этому есть вполне логичное объяснение. Во-первых, была сделана ставка на восстановление экономики после локадунов, во-вторых, ФРС и другие центробанки вкачали в финансовую систему колоссальные объемы денежных средств, которые и позволили значительно увеличить стоимость фондовых активов. Тем не менее, даже тогда все завершилось не лучшим образом - в самом начале сентября на рынках началась коррекция.

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Так или иначе, в текущем году поводы для опасения все же есть. Прежде всего, исторически в августе рынки демонстрируют худшую динамику в тех случаях, когда с начала года показывают сильные результаты, как раз как 2021-м.

Кроме того, темпы роста восстановления экономики по мнению большинства экспертов достигли своего пика, и дальнейший рост будет сдержанным. Ну и наконец, наибольшее беспокойство вызывает очередная волна пандемии. Появление дельта-штамма коронавируса поставило надежду на скорую победу над пандемией под сомнение.

Уже сейчас, начиная с июля, многие акции циклических компаний, которые как раз завязаны на экономическую динамику, демонстрируют нисходящую динамику, то есть рынок уже ставит под сомнение уверенный рост в дальнейшем.

Тот факт, что фондовые индексы находятся вблизи исторических максимумов, не должен вводить в заблуждение. “Эксперт” неоднократно писал, что вес технологических гигантов в S&P 500 превышает 25%, то есть эта узкая группа акций может в одиночку указывать определять динамику индекса.

Российский рынок

Определенная слабость наблюдается и на российском рынке. Бумаги Сбербанка, например, от июньских максимумов потеряли около 10%, Лукойла - также около 10%. Индекс Мосбиржи также несколько отошел от своих максимумов, однако ситуация остается крайне шаткой.

Рубль

Отдельного внимания заслуживает рубль. Для национальной валюты РФ август также является крайне слабым месяцем, однако в первые дни месяца пара доллар/рубль успела обновить минимум с конца июня. Долговой рынок также показывают уверенную динамику - сводный индекс ОФЗ вырос до максимума с середины мая.

Тем не менее, факторы риска сохраняются. Любое ухудшение внешнего фона может привести к смене настроений на валютном рынке России. К тому же, в августе традиционно наблюдается сезонная конвертация дивидендов нерезидентами, что вызывает спрос на валюту. Ну и, конечно, сезон отпусков также означает потребность населения в валюте. Так что шансов ослабнуть у рубля гораздо больше.

