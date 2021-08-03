На Украине объяснили провал в борьбе с «Северным потоком — 2»

Бывший глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев объяснил, почему борьба Киева с «Северным потоком 2» провалилась. По его словам, Украина потеряла статус американского «любимчика».

В своей статье в «Украинской правде» он пишет: «Почему же США так активно помогали нам после Революции достоинства? Потому что мы были “любимцами Байдена”».

Как отмечает украинский экс-чиновник, статус потерян не только «у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения». А прежде только это позволяло получать беспрецедентную помощь.

Благодаря Майдану Киев приобрел особое расположение Запада. По словам Коболева. Украина смело подписалась тогда «кровью» «в пользу западного мира». Уважение западного мира также был завоёван достижением «больших успехов сразу в нескольких очень болезненных, но критически важных реформах», считает он.

Ослабевание связей началось в 2016 год после того, как Киев сделал ставку на одну из сторон в президентских выборах в США. Это была самая «безумная» ошибка, считает Коболев. И от этой ошибки теперь не отмыться.

Ранее Эксперт Online писал, что правительство ФРГ не намерено перекрывать газопровод «Северный поток 2» в том случае, если Россия попытается воспользоваться им как геополитическим оружием. Об этом сообщил в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине. Немецкие власти планируют в таком случае сконцентрироваться на антироссийских санкциях на общеевропейском уровне несмотря на то, что «наказание» при помощи перекрытия газа будет более чувствительным для России.

Президент Байден пытался уговорить Ангелу Меркель во время переговоров по Северному потоку 2 взять на себя более серьезные обязательства на тот случай, если Россия попытается воспользоваться газопроводом для давления на Киев. Немецкий лидер пообещала предпринять действия на «национальном уровне», но перекрытие задвижки, самая радикальная мера в ответ на «агрессию» Москвы, к ним, похоже, не относится. Bloomberg, считает такую позицию Берлина победой Кремля и поражением Белого дома.