Строительным компаниям предложили объединиться для импорта рабочих рук

Для того, чтобы решить острейшую кадровую проблему строительной отрасли, где дефицит рабочих, по оценке Минстроя, сейчас составляет 3 миллиона человек, ведомство предложило девелоперам объединиться и совместно ввозить мигрантов для своих нужд.

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Таким образом частично удастся справиться с нехваткой строителей.

Минстрой прорабатывает различные варианты завоза мигрантов, в том числе рассматривается вопрос их доставки в Россию чартерными поездами, рассказал замминистра. Но решение еще не принято. Мешают, по словам Ломакина, действующие коронавирусные ограничения, а кроме того, приходится учитывать законодательство стран, из которых планируется ввозить рабочих.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. После вспышки COVID-19 в июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всех приезжающих в Россию из-за рубежа строителей могут обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции, а глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказывал, что девелоперы готовы прививать своих иностранных работников за свой счет.

Заметим, что процесс этот действительно вовсю идет в столице – в Лужниках и на рынке «Садовод» организованы прививочные пункты для мигрантов. Вакцинация там ведется массово, но осуществляется по заявкам организаций.

Ввозить строителей из-за границы нужно и можно, но это сопряжено с некоторыми проблемами, и не только вакцинации, отмечают сами девелоперы. «Мы должны каким-то образом отобрать этих специалистов, чтобы они обладали знаниями. Но и ввоз иностранной рабочей силы не должен парализовать стройку. Ввоз нужно возобновлять поэтапно, с соблюдением всех требований», — цитирует «Интерфакс» слова президента «НОСТРОЙ» Антона Глушкова.

А, кроме того, на 100 процентов проблему дефицита строителей только ввозом рабочей силы из-за рубежа не решить, подчеркнул замминистра Ломакин, нужно параллельно готовить своих специалистов, и срочно.

Хотя, говоря о работе на стройках россиян, Марат Хуснуллин отмечал, что «наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы. А за счет этого снижается себестоимость строительства».

«Мы спрос создали, ипотеку развили, уделяем этому внимание, администрируем - а строить некому», — добавил он, резюмировав, что отказаться от найма мигрантов на стройки не получится, и что нехватка рабочих подрывает экономику и не дает ей развиваться.

О серьезном влиянии дефицита мигрантов на экономику заявил и мэр Москвы Сергей Собянин. В недавнем интервью РБК он сказал, что отъезд в пандемию иностранцев стал причиной подорожания рабочей силы и разгона инфляции.