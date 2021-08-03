ЦБ РФ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»

Российский Центробанк начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие», раскрыв при этом сразу два сценария выхода из актива.

В частности, регулятор объявил о приёме предложений от потенциальных стратегических инвесторов, которые хотели бы приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября, передаёт РБК.

По данным агентства, до этого срока все заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости этой кредитной организации.

При этом для «стратегов» допускается продажу банка «Открытия» без страхового и пенсионного бизнеса, который входит в периметр группы. Если же потенциальный покупатель найдётся, то продажа актива может состояться до конца 2021 года.

Кроме того, регулятор не исключает продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, предлагаемый инвестиционными консультантами. Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов допускал IPO 20-25% акций банка весной 2022 года.

Напомним, в 2020 году банк почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal.

Ранее Эксперт Онлайн сообщал, что банк «Открытие» намерен провести IPO в 2022 году. При этом бывшим его собственникам приобретать акции будет запрещено. То же ограничение распространяется и на госструктуры РФ. Не исключено, что приоритетными инвестициями в капитал банка видятся иностранные.

Подробно об этом читайте в нашем материале ««Открытие» открывается. Но не для всех».