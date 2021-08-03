Учёные назвали смертельно опасное последствие коронавируса

Учёные шведского университета Умео назвали смертельно опасное последствие COVID-19.

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в престижном медицинском журнале The Lancet, в первые 14 дней после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом отмечается, что специалисты сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с коронавирусом и членов контрольной группы. В последнюю вошли пациенты, которые перенесли эти состояния, но не заболели ковидом.

В итоге шведские учёные пришли к выводу, что коронавирус увеличивает риск развития этих болезней примерно 3 раза. Любопытно, что такая зависимость сохраняется даже с учётом возраста, пола и социально-экономических факторов.

Всего в этом исследовании приняли участие почти 87 тыс. пациентов и оно стало самым крупным подобным исследованием.

Ранее сообщалось, что известный российский вирусолог Евгений Тимаков назвал неожиданные последствия коронавируса. По словам специалиста, у пациентов, которые перенесли COVID-19, часто наблюдаются тромбозы сосудов сетчатки глаза. При этом человек даже не воспринимает их, не понимая, что там микротромбик сидит.

«Ну появилось пятнышко, и появилось. Зрение при этом не падает, вот человек и не обращает на это внимание, а нужно срочно бежать к окулисту», – предупредил Тимаков.

Кроме того, он призвал переболевших коронавирусом пройти обследование у кардиолога и невропатолога, в том числе это рекомендуется сделать молодым пациентам.