В Госдуме рассказали, как страны Запада хотят повлиять на выборы в России

Василий Пискарев – глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ нижней палаты российского парламента – рассказал, как Запад пытается влиять на предстоящие выборы в Госдуму.

По словам депутата, западные структуры эксплуатируют тему якобы имеющихся нарушений демократических прав в нашей стране, чем создают основу для создания дискредитирующего избирательный процесс контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что такие мероприятия проходят при поддержке зарубежных неправительственных организаций, а в самих мероприятиях участвую представители, таких стран как США, Австралия, США, Канада, ФРГ, Франция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина.

Кроме того, как напомнил Пискарев, эта тема культивируется и движением «Голос», которое публикует данные в рамках своего проекта «Карта нарушений».

«Подобные мероприятия, в ходе которых в информационное пространство вбрасывается однобоко представленная и тенденциозно подобранная информация, создают основу для создания дискредитирующего выборы в России контента в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах, и преследуют цель повлиять на их результат», – уверен депутат.

Он также подчеркнул, что комиссия ведёт ежедневный мониторинг поступающей информации обо всех попытках внешнего вмешательства в избирательный процесс в РФ, а собранные данные на регулярной основе передаются в уполномоченные органы для принятия решений в соответствии с российским законодательством.

