Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова Зеленского о принадлежности Крыма, сравнив его обращение с «пьяным» выступлением во время шоу студии «Квартал 95».

«Это смешно – не менее смешно, чем его собственные прежние юморески», – написал член верхней палаты парламента РФ в своём Телеграм-канале.

При этом, как напомнил Пушков, Киев всегда крайне негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.

«Пасынком Украины всегда был Крым – вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину», – резюмировал сенатор.

Ранее сообщалось, что глава «незалежной» Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму, подчеркнув, что полуостров, который с 2014 года находится под юрисдикцией нашей страны, никогда не станет российским.

В интервью одному из местных телеканалов президент Украины сказал, что россияне никогда не будут любить Крым так, как украинцы.

При этом Зеленский вспомнил свое детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками.

«Это моя земля, это не их земля, – подчеркнул лидер «самостийной». – Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория».

