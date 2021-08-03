В США у здания Пентагона произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском штате Виргиния у здания Пентагона неизвестный открыл стрельбу.

Как передаёт телеканал WDVM со ссылкой на официальные источники, в результате случившегося ранения получили три человека, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. В числе пострадавших – сам стрелок.

Здание Пентагона оцепили полицейские, а местных жителей призвали избегать поездок в этот район. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что из-за стрельбы остановлено движение поездов по «голубой» ветке вашингтонского метро, проходящей мимо комплекса Минобороны США.

Между тем в местных СМИ опубликовано заявлении управления охраны Пентагона, в котором отмечается, что меры приняты в связи с инцидентом в транзитном центре.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Согласно последним данным, угрозу уже удалось устранить. Другие подробности этого инцидента пока не сообщаются.

