В США вакцинировано 70% взрослого населения

Президент США Джо Байден заявил, что в стране вакцинированы от коронавируса 70% взрослого населения и призвал продолжить вакцинацию.

«Мы официально достигли нашей цели – 70% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. Это невероятный прогресс, но нам еще предстоит двигаться вперед. Если вы еще этого не сделали, сделайте прививку. Давайте победим этот вирус раз и навсегда», – написал Байден в твиттере.

2 августа председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе полную вакцинацию от коронавируса получило 60% взрослого населения.

«60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его штаммов. Будьте бдительны. Сделаем прививку! Для нашего собственного здоровья и для защиты других», – написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

30 июля сообщалось, что в американском штате Массачусетс, во время июльской вспышки COVID-19 75% заболевших ранее прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC).

«В июле 2021 года среди жителей Массачусетса выявили 469 случаев COVID-19, связанных с несколькими крупными летними мероприятиями. Приблизительно три четверти случаев (346 или 74% заражений) возникли у людей, полностью прошедших вакцинацию», – говорится в докладе CDC.

При этом уточняется, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 «дельта» был обнаружен в 90% пробах, взятых у 133 заболевших. Как отмечается в докладе, 159 заболевших за две недели или более до заражения завершили вакцинацию препаратом компании Pfizer-BioNTech, 131 человек привился препаратом Moderna. Оставшиеся 56 инфицированных прошли вакцинацию однодозовым препаратом Johnson & Johnson.