В США назвали «настоящего убийцу» из России, способного противостоять НАТО

Американский аналитический журнал по военно-политической тематике The National Interest назвал наш танк Т-14 «Армата» самой амбициозной новинкой российской военной промышленности.

Как отмечается в публикации, которое вышло с заголовком «Т-14 – настоящий убийца из России», танк обладает лучшими характеристиками в своем классе и способен противостоять любой боевой машине НАТО.

Единственный недостаток Т-14, по мнению автора этого материала, связан с его стоимостью. В публикации отмечается, что производство такой супермашины «обходится явно недешево».

Напомним, ранее сообщалось, что этот же американский журнал уже публиковал статью о российском танк нового поколения Т-14 «Армата». Тогда автор материала, который вышел под названием «Лучше с ним не связываться», отмечал, что танк обещает стать грозным противником на поле боя.

Кроме того, в статье говорилось о том, что машину начали разрабатывать в России в 2010 году, когда Минобороны отказалось от «Объекта 195», наработки которого были взяты для нового объекта.

При этом «Армата» заметно отличается от предыдущих танков: советских и российских. В её ходовой части семь катков, необитаемая, дистанционно управляемая башня вооружена 125-мм орудием с боекомплектом 45 снарядов, автоматическим заряжанием и способностью стрелять ракетами с лазерным наведением, говорится в статье. Крыша машины снабжена метеомачтой, датчиками ГЛОНАСС и спутниковой связи, антеннами и сенсорами.

Наша справка

Т-14 «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы.

Российский танк предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны». Используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Т-14 способен запускать беспилотный аппарат разведки и целеуказания «Птеродактиль» с собственной обзорной РЛС и инфракрасным прицелом. Серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.