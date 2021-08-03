Внесудебное банкротство будет доступно гражданам с долгами менее 1 млн руб

Министерство экономического развития РФ предлагает вдвое увеличить максимальный порог долга – с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – при котором физическое лицо может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. При этом размер денежных обязательств не должен будет выходить за рамки 50-500 тыс. рублей, аналогичный лимит устанавливается и для долгов перед бюджетом.

Минэкономразвития также предлагает разрешить гражданам один раз в рамках внесудебной процедуры банкротства подавать уточненные заявления, в том числе корректировать список кредиторов. В таком случае полгода, отведенные на процедуру банкротства, начинают отсчитываться заново – с момента публикации уточненного уведомления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Кроме того, министерство считает нужным упростить для граждан составление списка своих долгов перед бюджетом. МФЦ сможет сформировать его самостоятельно, запросив данные из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах сведения об этой задолженности. Для этого гражданин должен будет дать свое согласие на такое действие.

Проект также предусматривает новый механизм защиты кредиторов от неправомерного списания долгов граждан по итогам упрощенной процедуры личного банкротства. Сейчас кредитор вправе только требовать перевода должника в судебное банкротство, если обнаружит то или иное злоупотребление на этапе длящейся шесть месяцев внесудебной процедуры. Минэкономразвития же предлагает дать кредиторам право обращаться в суды с заявлением о неприменении правила о списании долгов в течение года с момента, когда они узнали или должны были узнать о наличии соответствующих оснований. Однако в любом случае это должно быть сделано не позднее трех лет со дня включения в ЕФРСБ сведений о завершении процедуры внесудебного банкротства должника. Аналогичный срок отводится на обращение в суд из-за разногласий по поводу указания в заявлении на личное внесудебное банкротство сведений о кредиторе и его требованиях, либо иных других споров по поводу самой процедуры.

Также проект предлагает разрешить передавать без согласия должника, в отношении которого завершено исполнительное производство, его персональные данные в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Это предлагается делать для уведомления самих должников о возможности внесудебного банкротства.