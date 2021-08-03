Европу накрыла волна протестов против COVID-паспортов и ограничительных мер

В последнее время в выходные улицы французских городов вновь заполняют толпы демонстрантов, заставляя вспомнить «желтых жилетов», потрясших Францию до прихода пандемию. Только нынешние демонстранты протестуют против ограничительных мер властей в целом и в частности против обязательного наличия специального пропуска с данными о вакцинировании или отрицательного ПЦР-теста, без которого французам закрыта дорога в большинство общественных мест и самых разнообразных заведений, что дает все основания говорить о росте пока в отдельно взятой европейской стране – Франции, которая борется против четвертой волны пандемии, дискриминации людей по наличию или отсутствию прививок от коронавриуса.

Демонстранты прошли по улицам Парижа, Марселя, Лиона, Монпелье, Нанта, Тулузы и других французских городов с лозунгами: «Свобода!» и «Нет вакцинным пропускам!»

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Демонстрации далеко не мирные. Об их далеко не спокойном характере можно судить хотя бы по заявлению пресс-службы столичного управления полиции, сообщившего о трех пострадавших стражах порядка. Как сообщил глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен в Twitter, арестованы 19 наиболее активных, т.е. буйных протестантов. В том числе 10 в столице.

Массовые демонстрации протестов против ограничительных мер начались во Франции в первой половине июля. По традиции французы выходят на улицы в выходные. Эти выходные стали третьими подряд, когда Францию захлестнула волна протестов против ограничительных мер властей.

О настрое демонстрантов говорит и их высокая численность. Дело в том, что сейчас лето, сезон отпусков, когда французы больше думают об отдыхе, чем о проблемах и протестах, но, как говорится, накипело.

Численность недовольных неуклонно растет, в точности повторяя динамику развития протестов «желтых жилетов», которые начались в конце 2018 года с протестов против налогов на бензин и высокой стоимости жизни.

По данным МВД, по всей стране протестовали 204090 человек, включая 14250 в столице. На позапрошлой неделе на улицы вышло на 40 тыс. человек меньше.

О размахе протестного движения говорит и численность правоохранителей. В Париже, к примеру, демонстрантов сопровождали почти 3 тысячи полицейских, старавшихся не дать им отклониться от утвержденного маршрута следования.

«Мы создаем сегрегированное общество,- выразила одну из главных, пожалуй, претензий демонстрантов столичная учительница по имени Анна.- Не верится, что это происходит в стране, которая защищает права человека. Лично я вышла протестовать первый раз в жизни. Думаю, наша свобода в опасности».

На днях парламент Франции принял новый закон, делающий вакцинацию обязательной для работников здравоохранения и расширяющий сферу обязательного применения паспортов на бары, рестораны, ярмарки, поезда и больницы.

Правительство Франции, очевидно, поняло, что без протестов не обойтись и сейчас пытается лишь минимизировать ущерб от них. Например, избежать повторения демонстраций 24 июля, закончившихся очень серьезными столкновениями между демонстрантами и стражами порядка.

Если во Франции вводится обязательная вакцинация, то немецкие власти продолжают твердить об ее добровольной природе. Однако это не спасло Германию от протеста.

В первый день августа на улицы Берлина вышли тысячи человек протестовать против ограничительных мер правительства. Первый запрет, нарушенный демонстрантами, это запрет на массовые собрания людей. Городские власти Берлина так же, как их коллеги в других городах, запретили проведение акций, но берлинцы отмахнулись и от этого запрета.

С самого начала было очевидно, что настроены демонстранты решительно. Не удивительно, что акция закончилась столкновениями с более чем двумя тысячами правоохранителей, в результате которых были задержаны ок. 600 человек.

В Германии протестанты неплохо организованы. Наиболее известной из противоограничительных организаций является движение Querdenker, которое, кстати, и организовало воскресную демонстрацию.

Отличительной чертой демонстраций в ФРГ является их полная аполитичность. Достаточно сказать, что в них участвуют и правые, и левые, и те, кто против вакцинации, т.е. так называемые «антиваксеры», и те, кто вообще отрицает существование коронавируса, и конспирологи, и экстремисты и многие другие.

Кстати, немецкие правоохранители в начале этого года уже предупреждали власти о радикализации антиковидных протестов. Тогда же наиболее энергичные активисты были взяты под наблюдение.

Акции протестов против ковидных ограничений прошли в минувшие выходные по всей Европе. В Италии, например, по данным властей, протестовали ок. 80 тыс. человек. Протестовали против ограничительных мер по всему полуострову от Турина на севере до Неаполя на юге.

Итальянцев больше всего возмущает обязательное наличие с 6 августа для участия в общественной жизни паспорта вакцинации (Зеленого пропуска) или отрицательного ПЦР-теста. Не удивительно, что демонстранты скандировали: «Свобода!» и «Долой диктатуру!»

На итальянцев слабо подействовало заявление премьер-министра Марио Драги, объяснившего ограничительные меры штаммом «Дельта» и тем, что эти меры позволят обойтись без очередного локдауна.

В Италии при этом. как и во Франции, к протестной волне подключились политики правого спектра. Так, лидер правопопулистской партии Братья Италии" Джорджия Мелони, поясняя свою позицию, недавно заявила, что она не против вакцин, а “против обязательной вакцининации”.

На прошлой неделе ряд депутатов партии устроили демонстрацию в итальянском парламенте против "Зеленого пропуск", в результате чего один из парламентариев был выведен из здания охранниками.

В свою очередь лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, пытаясь не допустить перетока своего электората к харизматичной Мелони (партия которой на сегодняшний день имеет 20% рейтинг) заявил о своем несогласии с обязательной вакцинацией молодежи и учителей.

“Разговоры о том, чтобы сделать прививки 13-14-летним детям и учителям, не соответствуют моим представлениям о свободной стране”, - сказал экс-вице-премьер правительства Италии.

Нечто подобное происходит и во Франции. Одним из главных активистов антиковидных протестов был Флориан Филиппо, бывший правая рука Марин Ле Пен, а ныне лидер партии патриотов. Филиппо выступал на митингах против обязательной вакцинации в Париже и называл протесты “властью народа” перед лицом “позора”. Между тем, в прошлом месяце он объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

Сама Ле Пен, которая возглавляет партию "Национальное объединение" опубликовав видео, в котором заявила о своем несогласии с Covid-паспортами. Она отметила, что “эти меры представляются несоразмерными в принципе, жестокими в своей реализации и откровенно говоря иногда абсурдными”.

“Мы считаем, что вакцинация должна оставаться личным выбором, который оставляет каждому право оценивать баланс риска и пользы в зависимости от его собственной ситуации”, - подчеркнула она.

Впрочем, политологи отмечают, что правые политики сейчас ходят по тонкому льду. Так как с неизбежным ростом вакцинации они будут терять базу поддержки, выступая против ограничетельных мер.

Акции протеста в минувшие выходные прошли также в Швейцарии, Польше и Греции.

Так, в Афинах на площади перед парламентом в прошлую субботу собрались ок. 4 тысяч афинян. И здесь не обошлось без потасовок между демонстрантами и полицией, применявших бутылки с зажигательной смесью и слезоточивый газ соответственно.