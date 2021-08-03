Врач-инфекционист рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме «дельта»

Штамм дельта активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса COVID-19. Именно это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома.

Такое заявление сделал в интервью радио Sputnik известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он при этом отметил, что «постковидный синдром» врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.

«Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас «постковид» сильно помолодел. А причиной, как раз стал – дельта-штамм.

«Этот штамм не изучен до конца, но нам известно, что им болеют в основном молодые люди и дети, хотя пожилые также находятся в группе риска. Постковидный синдром будет молодеть и станет больше поражать центральную нервную систему, очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после COVID-19 станут дольше болеть», – пояснил инфекционист.

Тимаков в очередной раз напомнил, что защититься от постковидного синдрома, как и от самой болезни можно и нужно при помощи вакцинации.

«Предварительные данные, которые получают медики, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых от коронавируса, его нет», – резюмировал специалист

Ранее сообщалось, что учёные шведского университета Умео назвали смертельно опасное последствие COVID-19. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в престижном медицинском журнале The Lancet, в первые 14 дней после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний.