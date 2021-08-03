Врачи рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19

Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов рассказали об аллергических реакциях на вакцины от COVID-19. Согласно документу, разработанному ими, аллергические реакции на вакцины против коронавируса развиваются редко, передаёт РИА Новости.

«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз, в зависимости от вида вакцин», – утверждают врачи.

При этом уточняется, что доступные вакцины против COVID-19 не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, а также желатин и антибактериальные препараты. Это, по мнению специалистов, значительно снижает риск развития аллергической реакции.

В документе также подчёркивается, что вакцинация от коронавируса не рекомендована пациентам с перенесённой ранее тяжёлой аллергической реакцией на компоненты, которые входят в состав вакцин.

«При возникновении каких-либо опасений пациентам следует посоветоваться с лечащим врачом», – резюмировали эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов.

Ранее сообщалось, что 24 июля Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19. В частности, из противопоказаний к вакцинации «Спутником V» исключены беременность и онкологические заболевания.

Согласно новым рекомендациям, которые опубликованы на сайте ведомства, вакцину Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») можно применять с 22 недели беременности, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода.

Кроме того, эта вакцина без ограничений рекомендована всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания.

При этом в числе постоянных противопоказаний к вакцинации «Спутником Лайт» и «КовиВаком» значатся тяжёлые аллергические реакции, а также беременность и период грудного вскармливания.

