«Еврохим» нашел в Бразилии и сырье, и рынок сбыта

EuroChem Group AG объявила, что за 410 миллионов долларов приобретает у норвежской Yara International ASA проект International ASA по добыче и переработке фосфатов.

Как сообщил «ЕвроХим», это целый комплекс в Минас-Жерайс, на юго-востоке Бразилии, он включает карьерный фосфатный рудник с запасами более 350 миллионов метрических тонн); и завод мощностью 1 млн т в год, который полностью должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. В рамках проекта будет также построен завод серной кислоты, завод фосфорной кислоты и хранилище 0,4 млн т для гранулированных удобрений, включая мочевину и хлористый калий

Комментируя покупку актива, гендиректор компании Владимир Рашевский отметил, что это значительно улучшит ее конкурентные позиции в Бразилии и позволит полнее использовать возможности, полученные в результате приобретения в прошлом году Fertilizantes Tocantins, ведущей компании в стране по блендингу (смешиванию) и дистрибуции минеральных удобрений.

Для выхода на полную мощность, что по планам должно произойти в 2024 году, в Серра-ду-Салитре «ЕвроХиму» придется вложить еще сумму сопоставимую со стоимостью его приобретения, но уже сейчас рудник и обогатительный комбинат работают, производя около 500-600 тыс. тонн фосфоритов и обеспечивая положительную EBITDA от продаж концентрата сторонним компаниям.

С покупкой Serra do Salitre мощности «ЕвроХима» по выпуску фосфорсодержащих удобрений вырастут на 20%, до 6 млн тонн в год. Но для завершения сделки еще нужно получить «добро» на нее от антимонопольного ведомства Бразилии.

В компании отмечают, что Бразилия — один из крупнейших мировых рынков удобрений, высокий спрос на фосфоросодержащие удобрения здесь связан еще и с тем, что основной сельскохозяйственной культурой является соя — она составляет 44% агропроизводства в стране, и из-за высокого спроса посевные площади постоянно увеличиваются. При этом половина потребности в фосфорсодержащих удобрениях в стране покрывается за счет импорта, так что сбыта продукции «ЕвроХима» обеспечен. И ранее бразильский рынок был для компании одним из приоритетных — в 2020 году на него пришлось более 20% продаж.

Помимо приобретенных бразильских активов у «Еврохима» есть два фосфатных рудника: Ковдорский ГОК на севере России и «ЕвроХим Удобрения» в Казахстане, и они производят высококачественные коммерческие моноаммонийфосфат (MAP) и диаммонийфосфат (DAP), азотно-фосфорно-калийное удобрение (NPK), и кормовые фосфаты на нескольких производственных площадках в России и Литве.

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основным бенефициаром является Андрей Мельниченко.