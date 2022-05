«Зеленая повестка» толкает цены на алюминий вверх

30 июля цены на алюминий взлетели до своего 10-летнего максимума — 2624 долларов за тонну. Это самый высокий показатель с июня 2011 года. И хотя в первые торговые дни августа металл дешевеет в рамках коррекции (утром 3 августа — на 0,6%, до 2599 долларов), цены на него, по всей вероятности, продолжат расти, что связано с намерением ряда стран уменьшить загрязнение окружающей среды при его выплавке и достичь «зеленых целей».

Как пишет Tradingeconomics, активную позицию в этом вопросе занимает Китай, на долю которого приходится почти 60% мирового производства алюминия. Самые большие ресурсы бокситов — сырья для алюминия — находятся в Австралии, Китае и Гвинее. Алюминий широко используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности, вагоностроении, упаковке, а также в качестве строительного материала. Крупнейшими производителями алюминия являются Aluminum Corporation of China (Chalco), Alcoa and Alumina Ltd, Rio Tinto из Австралии, UC Rusal из России, Xinfa из Китая, Norsk Hydro ASA из Норвегии и South 32 из Австралии.