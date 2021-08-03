«Зеленая повестка» толкает цены на алюминий вверх

30 июля цены на алюминий взлетели до своего 10-летнего максимума — 2624 долларов за тонну. Это самый высокий показатель с июня 2011 года. И хотя в первые торговые дни августа металл дешевеет в рамках коррекции (утром 3 августа — на 0,6%, до 2599 долларов), цены на него, по всей вероятности, продолжат расти, что связано с намерением ряда стран уменьшить загрязнение окружающей среды при его выплавке и достичь «зеленых целей».

Как пишет Tradingeconomics, активную позицию в этом вопросе занимает Китай, на долю которого приходится почти 60% мирового производства алюминия. Самые большие ресурсы бокситов — сырья для алюминия — находятся в Австралии, Китае и Гвинее. Алюминий широко используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности, вагоностроении, упаковке, а также в качестве строительного материала. Крупнейшими производителями алюминия являются Aluminum Corporation of China (Chalco), Alcoa and Alumina Ltd, Rio Tinto из Австралии, UC Rusal из России, Xinfa из Китая, Norsk Hydro ASA из Норвегии и South 32 из Австралии.

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Но вернемся к «зеленым» факторам, влияющим на рынок алюминия. Производителям этого металла в провинции Юньнань было приказано снизить потребление электроэнергии: в результате плавильный завод Юньнань Шэнхо из-за отключения не сможет в текущем году достичь целевого объема производства. Кроме того, власти Китая объявили, что продадут лишь 90 тыс. тонн алюминия — меньше, чем ожидал рынок. И это в то время, когда мировое потребление этого металла в этом году вырастет, как ожидается, на 8%.

Цены растут давно

Рост цен на металл продолжается с апреля 2020 года, после падения его стоимости ниже 1500 долларов за тонну, говорит аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичёва. В нынешнем июле среднемесячная стоимость алюминия на LME выросла на 2.2%. Рост был связан, в основном, с сезонными факторами: в этот период обычно наблюдается рост цен на энергоносители — особенно природный газ, — а также некоторое увеличение потребления.

Текущий год наглядно показал, что высокие цены на газ и его дефицит оказывают значительное влияние на многие товары, отмечает эксперт. В частности, дефицит электроэнергии, наблюдавшийся в Китае (жаркая погода, падение уровня воды в провинции Юньнань), привел к сокращению производства металла крупнейшим китайским производителем — компанией Yunnan Shenho.

Продажи алюминия из государственного резерва Китая на двух аукционах только отчасти сгладили дефицит металла на внутреннем китайском рынке, указывает Лукичёва. Дополнительное воздействие на рынок оказали наводнения в провинции Хэнань (Китай), для восстановления объектов которой понадобятся дополнительные объёмы металлов.

Параллельно с этим, введение экспортных пошлин на экспорт алюминия из России привело к рекордному росту премий на поставку алюминия в США и Европе. В итоге все эти факторы привели к оттоку запасов со складов LME в июле на 12,1% м/м: в Шанхае запасы металла сократились на 11,3% м/м.

Рынок алюминия поддерживается долгосрочными фундаментальными факторами, которые будут способствовать росту цен в будущем, говорит эксперт. Алюминиевая промышленность очень плотно завязана на мировой тренд декарбонизации и сокращения выбросов, так как является одним из крупнейших потребителей энергии и, соответственно, загрязнения окружающей среды. Международный институт алюминия разработал дорожные карты по реорганизации отрасли, снижению уровня выбросов и т. п., что в среднесрочной перспективе приведёт к перманентному дефициту алюминия на мировом рынке и продолжению роста цен до уровня 2700 долларов и выше. Если смотреть краткосрочную перспективу, то в начале осени возможна коррекция цен вниз на фоне охлаждения рынков энергоносителей — в первую очередь, газа, добавляет аналитик.

Цены будут расти

Между тем, мировые цены на алюминий в понедельник, 2 августа, после отката вниз до 2597,75 доллара за тонну, совершили ещё одну попытку подъёма, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Однако на этот раз котировкам не удалось дотянуться до абсолютных пиков конца июля, которые располагались выше отметки 2640 долларов. Движение застопорилось примерно на 10 долларов ниже, после чего волна роста схлынула, и торги завершились к вечеру по 2614 долларов за тонну. В результате технический запал давления наверх ослаб, и азиатские торги сегодня, 3 августа, снова начались снижением под планку 2600 долларов. Именно возле неё и стартовали утром основные торги фьючерсами на алюминий на Лондонской бирже — пока в намного более спокойном режиме, чем в предыдущие дни.

Некоторый спад цен пока больше напоминает временное отступление и связан не столько с фундаментальными факторами, сколько с некоторым насыщением и усталостью рынка от слишком бурного движения, считает аналитик. Менее чем за одну неделю, с 27 июля, резкая активизация спроса доводила рост в моменте до 150 (на 6,22%) долларов за тонну, поэтому дальнейшее желание закупать металл как для реальных поставок, так и со спекулятивными целями, может оказаться теперь более сдержанным. А постепенный откат котировок в район 2560-2580 долларов за тонну в течение сегодняшнего дня, или по крайней мере до конца этой недели, выглядит более вероятным базовым сценарием, чем новые безостановочные резкие всплески цены — если, конечно, в дело не вмешаются форс-мажорные факторы.

Ожидания такого сценария опираются на данный момент и на поведение акций крупнейших мировых алюминиевых компаний, говорит Пушкарёв. Так, например, американский гигант Alcoa, восьмая по величине добычи алюминия компания в мире, подорожала за последнюю декаду июля с 31 доллара до более чем 40 долларов за одну акцию. Однако, дойдя в моменте до пика в 41,65 доллара, вчера в ходе торгов на Уолл-Стрит акции Alcoa быстро ретировались, и часть инвесторов предпочла зафиксировать по ним прибыль, не дожидаясь возможного приближения к максимальным значениям мая (они доходили тогда до 44,42 доллара), и торги Alcoa завершились на 39,40 доллара за акцию.

Однако и в сравнительно спокойной обстановке спрос на алюминий, по всей видимости, вновь быстро возобновится, полагает эксперт. Следовательно, испытания на прочность нервов трейдеров и промышленников с попытками закрепиться выше 2620 долларов, а затем и прорваться с этой новой стартовой площадки к очередным пикам, вполне возможны. Среднесрочные цены на алюминий остаются в активнейшим образом растущем тренде, который продолжается вот уже более полугода, а точнее — с февраля, когда ценам удалось окончательно и надолго утвердиться выше $2000 за тонну, после чего движение приобрело уже в дальнейшем взрывной характер.

Не стоит жаловаться на обложение сверхдоходов

Мощную поддержку ценовому тренду продолжит оказывать рост спроса со стороны мирового автопрома, который повсеместно активизирует восстановительное производство после острой фазы пандемии. При этом потребление металла значительно возрастает из-за развиваемых многими компаниями проектов по созданию рядом с бензиновым моторным рядом линейки электромобилей, включая и автомашины, которые условно можно отнести к эконом-классу, и представительские авто.

Пытаясь составить конкуренцию Tesla, этим заняты сейчас и американский General Motors, который озвучил планы до 2035 года полностью перейти на выпуск электрокаров, и немецкий Volkswagen, и образованный только в начале года крупный конгломерат Stellantis, вобравший в себя итало-американские марки Fiat, Chrysler, Jeep, Lancia и Maserati вместе с французскими Peugeot и Citroen. Подключаются всё активнее к гонке за электромобили и сразу несколько китайских производителей. Вестник мировой Алюминиевой ассоциации сообщил на днях, что один только рост производства авто может обеспечить до 68% от мирового спроса на литые полуфабрикаты.

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Весь этот бум происходит, помимо прочего, на фоне ограничений, которые накладывают китайские власти на добывающую традиционно огромные объёмы алюминия промышленность китайской провинции Юньнань. Это, считает Пушкарёв, продолжит поддерживать рост цен. А текущий временный перегрев, скорее всего, способен лишь максимум на месяц-два сдержать общую тенденцию к дальнейшему подорожанию.

Играет свою роль и то, что торговцы любыми сырьевыми ресурсами сейчас с готовностью поглядывают на любые подъёмы цен в соседних секторах, обращает внимание эксперт. Цены на алюминий может психологически подталкивать вверх любое подорожание меди; а там в свою очередь взоры обращены на рыночную стоимость стального проката — и так далее. Никто из производителей не хочет продешевить в условиях растущей общемировой инфляции, которая затрагивает уже цены на большинство материалов в США, Европе и Азии. Россию тоже не миновал этот фактор, что хорошо прослеживается по регулярному удорожанию, допустим, металлической арматуры. Российский автопром, кстати, тоже находится в русле общемировых тенденций, наращивая спрос на алюминий.

В этой связи российские производители алюминия вряд ли имеют серьезные основания для того, чтобы всерьёз жаловаться на введённые с 1 августа повышенные экспортные пошлины для поставок металла за пределы ЕАЭС. Для алюминия они составят 15% от цены металла, но не менее 254 долларов за тонну. Однако, считает Пушкарев, такие пошлины сложно назвать потерями, так как они лишь сократят сверхдоходы металлургической отрасли, являясь своеобразным «налогом», который правительство собиралось ввести давно.

Оказать влияние на мировые цены специфические условия поставок из России с новыми пошлинами также не способны, заключает эксперт. Мировые цены продолжат двигаться в соответствии со своими экономическими и рыночными законами, а пошлины могут лишь сократить потенциальные доходы наших производителей от экспорта. Однако было бы неплохо, если бы часть доходов, получаемых бюджетом от новых пошлин, распределялась не только на срочные социальные нужды (например, на дотации малоимущим гражданам, что совершенно необходимо в условиях роста цен на продукты и другие товары первой необходимости), но и направлялась на совершенствование структуры российских перерабатывающих металл отраслей. С тем, чтобы больше комплектующих для нужд того же автопрома производилось бы внутри России; чтобы их не приходилось бы импортировать, неся теперь уже затраты из-за дороговизны внешних цен.