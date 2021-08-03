Зеленский: Крым никогда не станет российским

Глава «незалежной» Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление по Крыму, подчеркнув, что полуостров, который с 2014 года находится под юрисдикцией нашей страны, никогда не станет российским.

В интервью одному из местных телеканалов, выдержки из которого публикует РИА Новости, президент Украины сказал, что россияне никогда не будут любить Крым так, как украинцы.

При этом он вспомнил свое детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками.

«Это моя земля, это не их земля, – подчеркнул лидер «самостийной». – Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория».

Поэтому, о его мнению возращение Крыма в состав Украины, всего лишь вопрос времени.

Ранее предшественник Зеленского на посту президента Украины, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко выразил уверенность, что совместными усилиями Украина победит «агрессора» – Россию – и сможет вернуть полуостров Крым в состав страны.

В своём обращении к украинским мусульманам и крымским татарам по случаю праздника с Курбан-Байрамом Порошенко заявил: «Я верю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернём Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ будет свободно праздновать Курбан-Байрам. В следующем году – в Бахчисарае! Крым – это Украина!».

Наша справка

16 марта 2014 года на территории Крыму состоялся референдум. В ходе этого плебисцита почти 97% жителей полуострова проголосовали за его воссоединение с РФ.

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством. В этот же день был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.

18 марта 2014 года российский лидер Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав нашей страны двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.



