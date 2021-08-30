Актеры Марк Богатырев и Алексей Чадов проведут экскурсии по промышленным предприятиям Москвы

Осенний марафон проекта «Открой#Моспром» по промышленным предприятиям, который стартует в первые дни сентября, начнется с онлайн-экскурсий с российскими артистами. В этот раз с разработками московских предприятий всех желающих познакомят звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев и известный актер театра и кино Алексей Чадов.

Прямые трансляции экскурсий можно будет посмотреть в социальных сетях проекта «Открой#Моспром», а также в записи на сайте проекта.

Актер Марк Богатырев в День знаний посетит одну из пяти производственных площадок особой экономической зоны «Технополис Москва». В районе Печатники на 30 гектарах соседствуют более 100 высокотехнологичных компаний. Звездному гостю покажут, как создаются нанотехнологии, объяснят, что такое «быстрый интернет» и познакомят с роботом – сапером. Богатыреву тема особенно близка, так как в свое время он закончил Обнинский институт атомной энергетики.

«Признаюсь честно, давно мечтал хоть ненадолго окунуться в технологии будущего, особенно это символично в год науки и технологии. И вообще, кто из нас не бредил в детстве роботами? Я и сейчас мечтаю о таком, который будет мне гладить рубашки! Кто знает, может в тех цехах, где я побываю на экскурсии, когда-нибудь ученые изобретут именно такую «умную» машину», - перед эфиром поделился Марк Богатырев.

На следующий день, 2 сентября, эстафету звездного проекта поддержит артист театра и кино Алексей Чадов, который отправится в цеха московской компании «С.П.Гелпик», где разрабатывают, совершенствуют и изготавливают современные рентген-аппараты и МРТ. Именно ученными этого предприятия в 1988 году был создан первый цифровой флюорограф, который заменил пленочное оборудование. Во время экскурсии Чадову покажут флюорограф последнего поколения и палатные рентген аппараты, которыми на данный момент оснащены «Красные зоны» московских больниц.

Проект «Открой#Моспром» существует с марта 2019 года. Он включает офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 17 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 10 млн зрителей. За время существования «Открой#Моспром» было проведено свыше 500 экскурсий на 58 промышленных предприятиях и в их музеях.