Акции дня: трейдеры скупают акции «Алросы» после рекомендации по дивидендам

В лидеры торгов вышли акции алмазной компании «Алроса» по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 30 августа. За день бумаги подорожали на +3,55% до 139,38 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне рекомендации по дивидендам по итогам первого полугодия 2021 года в размере 64,7 млрд рублей или 8,79 рублей на акцию. Это соответствует 100% свободного денежного потока за шесть месяцев с начала года. Если акционеры утвердят рекомендацию по дивидендам, то в 2021 году они получат в общей сложности 135 млрд рублей (с учетом выплат в размере 70,3 млрд рублей за второе полугодие 2020 года). Эта сумма превышает совокупные дивиденды, выплаченные за 2018 и 2019 годы. Внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 сентября 2021 года. Дивидендный реестр компания закроет 19 октября 2021 года.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,06% до 3928,5 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,84% до 1678,21 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:57 мск стоила 72,01 доллара за баррель (+0,43%). Российская валюта укреплялась – 73,50 рублей за доллар.