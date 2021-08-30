Байден объявил режим стихийного бедствия в Луизиане

Президент США Джо Байден объявил в штате Луизиана режим стихийного бедствия из-за урагана «Ида». Это решение Белого дома позволит оказать пострадавшему штату финансовую помощь за счет федерального бюджета США.

«Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, небольшие ссуды на покрытие незастрахованного имущества и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», – говорится на сайте Белого дома.

Из-за урагана «Ида» около одного миллиона жителей Луизианы остались без электричества, а река Миссисипи изменила свое течение.

