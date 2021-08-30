CNN: в результате ракетного удара США в Кабуле погибло 6 детей и 3 взрослых

В результате ракетного удара американского беспилотника по целям, якобы связанным с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено) в Кабуле погибли девять человек, которые являлись членами семьи, сообщает CNN. По данным телеканала, среди жертв были шестеро детей, и трое взрослых.

Ранее США признали, что нанесли удар с беспилотника по автомобилю со взрывчаткой члена ИГ, который был намерен совершить теракт около кабульского аэропорта.

27 августа «Эксперт» сообщал, что президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором пообещал найти и наказать ответственных за теракт в Кабуле.

«Те, кто совершил это нападение, а также все те, кто желает зла Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим вас поплатиться», – сказал Байден.

Байден еще раз заявил о том, что решение покинуть Афганистан было правильным. «Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться установить демократическое правительство в Афганистане, стране, которая ни разу за всю свою историю не была единым государством», – сказал глава Белого дома.

Но при этом он оговорился, что готов предоставить военному командованию дополнительные силы, не уточнив, где они будут дислоцироваться.

27 августа в Кабуле произошла серия взрывов, в результате которой погибло более 90 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (признано в России террористическим и запрещено).