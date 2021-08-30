ФАС вынесла Apple предупреждение

Федеральная антимонопольная служба РФ считает, что Apple запрещает информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. ФАС выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений не позднее 30 сентября 2021 года.

«В ФАС России поступили обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после – приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store. Так, Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines) (пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты», – сообщает ведомство.

ФАС считает, что подобными действиями Apple ограничивает разработчиков, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен.