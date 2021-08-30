«Газпром» купил европейского трейдера

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Газпромбанка по МСФО за первое полугодие текущего года, актив был продан газовой монополии за 16,771 млрд в рублевом эквиваленте. Все расчеты по сделке были завершены, в результате чего банк получил от продажи Centrex доход в размере 2,443 млрд рублей.
О том, что «Газпромэкспорт» в июне 2021 года стал владельцем австрийской торговой группы Centrex, агентство Reuters сообщало еще в июне. Сама же Centrex Europe Energy & Gas AG — головная компания группы, объединяющей предприятия сферы торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии и Сербии — принадлежала Газпромбанку с 2010 года. Теперь ее стопроцентным владельцем стал «Газпром».
Перепродажа трейдера Centrex от Газпромбанка «Газпрому» является сделкой по перераспределению активов, уверен основатель TalkBank Михаил Попов. Очевидно, что газовый трейдер более релевантен головной компании, которая непосредственно добывает и экспортирует газ в Европу, чем ее финансовой структуре, которая занимается обеспечением операций и расчетов, но не является профессиональной управляющей компанией по газовой торговле или добыче газа.
Удивительно скорее не то, что эта сделка произошла, а то, что она произошла только сейчас, отмечает эксперт. Видимо, возникла необходимость в дополнительных денежных средствах на стороне Газпромбанка, и поэтому было решено произвести такой внутренний обмен. Достаточно сложно сказать, как это скажется на самом банке и куда пойдут средства, которое он получил за акции трейдера, говорит Попов. Во всяком случае, вырученная сумма позволяет достаточно широко проводить кампании по внутренней оптимизации и внедрению инноваций, или использовать эти средства иным способом.
Что же касается «Газпрома», то в целом представляется, что принципиальных изменений не произойдет. Возможно, усилится участие монополиста в управлении операциями Centrex и, таким образом, его влияние на газовый рынок Европы — за счет владения самим Centrex и долями в ключевых национальных трейдерах газа. «Газпром» сейчас проводит достаточно агрессивную ценовую политику и активно влияет на стоимость газа, в том числе за счёт введения ограничений на его продажу в Европу. Вероятно, этот подход будет усиливаться с получением прямого контроля над Centrex и упрочением внутрикорпоративных связей.
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган тоже считает, что ничего глобально странного или удивительного в этой сделке нет. Он согласен с тем, что это простая передача актива из одной компании холдинга в другую. Дело в том, что «Газпром» на фоне открытия «Северного потока — 2» и требований ЕС по продаже части трубопровода, консолидирует на своем балансе газовую инфраструктуру Европы, которая находится в его собственности.
Для банка же газовый трейдер — это, по сути, непрофильный актив, который к тому же был продан головной компании с прибылью, подчеркивает Коган. Прибыль от сделки в объеме 2,44 млрд рублей объясняется резко возросшими ценами на газ, которые, возможно, сейчас находятся на годовом пике и будут постепенно корректироваться по мере заполнения трубопровода. Таким образом, банк, благодаря этой сделке, получает возможность высвободить дополнительные резервы под развитие кредитования и других проектов, поясняет эксперт. С учетом надбавок от ЦБ на высокорисковые кредиты (в том числе ипотеку) и предполагаемого роста ключевой ставки дополнительные резервы лишними точно не будут.
Непосредственно же для самого трейдера не изменилось ровным счетом ничего: поменялось только название материнской компании, говорит Коган. Centrex будет работать так же, как и раньше, до смены хозяина. Собственно, сложно назвать сменой владельца продажу компании внутри одного холдинга и перевод ее на баланс добытчика с баланса банка. На котировки «Газпрома» или других его дочерних компаний, торгующихся на бирже, это событие также никак не повлияет, уверен эксперт.