«Газпром» купил европейского трейдера

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Газпромбанка по МСФО за первое полугодие текущего года, актив был продан газовой монополии за 16,771 млрд в рублевом эквиваленте. Все расчеты по сделке были завершены, в результате чего банк получил от продажи Centrex доход в размере 2,443 млрд рублей.

О том, что «Газпромэкспорт» в июне 2021 года стал владельцем австрийской торговой группы Centrex, агентство Reuters сообщало еще в июне. Сама же Centrex Europe Energy & Gas AG — головная компания группы, объединяющей предприятия сферы торговли, хранения и транспортировки природного газа на рынках Австрии, Венгрии, Италии и Сербии — принадлежала Газпромбанку с 2010 года. Теперь ее стопроцентным владельцем стал «Газпром».

Перепродажа трейдера Centrex от Газпромбанка «Газпрому» является сделкой по перераспределению активов, уверен основатель TalkBank Михаил Попов. Очевидно, что газовый трейдер более релевантен головной компании, которая непосредственно добывает и экспортирует газ в Европу, чем ее финансовой структуре, которая занимается обеспечением операций и расчетов, но не является профессиональной управляющей компанией по газовой торговле или добыче газа.

Удивительно скорее не то, что эта сделка произошла, а то, что она произошла только сейчас, отмечает эксперт. Видимо, возникла необходимость в дополнительных денежных средствах на стороне Газпромбанка, и поэтому было решено произвести такой внутренний обмен. Достаточно сложно сказать, как это скажется на самом банке и куда пойдут средства, которое он получил за акции трейдера, говорит Попов. Во всяком случае, вырученная сумма позволяет достаточно широко проводить кампании по внутренней оптимизации и внедрению инноваций, или использовать эти средства иным способом.