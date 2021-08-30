Голикова рассказала о порядке получения пенсионерами выплаты в 10 тыс. рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о порядке получения российскими пенсионерами единовременной выплаты в 10 тыс. руб.

По её словам, по поручению Владимира Путина на прошлой неделе состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом, на котором был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, передаёт РИА Новости.

Как пояснила Голикова, по результатам этой встречи Пенсионным фондом России (ПФР) реализованы необходимые обновления информационной системы. Сделано это для того, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без специального сбора заявок, дополнительных заявлений.

Всего единовременная выплата позволит поддержать доходы более 43 млн граждан. При этом помощь получат все получатели пенсий: пожилые, граждане с инвалидностью, а также семьи, получающие пенсию по случаю потери кормильца.

«Тем, кто получает пенсии на банковскую карту, выплаты будут зачислены уже в четверг, 2 сентября. Остальные, которые получают пенсии на дому, через Почту России или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией. Важно, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки, – резюмировала Голикова.

Напомним, 22 августа президент РФ Владимир Путин предложил разово выплатить по 10 тыс. руб. всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным. Кроме того, глава государства на встрече с членами «Единой России» рекомендовал по итогам года произвести единовременную выплату военнослужащим в размере 15 тыс. руб.

