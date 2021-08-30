Кофе станет дороже

Похоже, надежды любителей кофе, не оправдались и им следует готовиться к худшему — перебоям с поставками кофе и резким повышением цен на него. Сначала цены на кофе поднялись после сообщений о холодах в крупнейшем производителе кофейных зерен – Бразилии, уничтоживших урожай. Сейчас не менее неприятные новости пришли из второго по объемам производителя кофе — Вьетнама.

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В этой азиатской стране тоже большие проблемы с кофе, но причина у них другая: в отличие от Бразилии с урожаем там все в порядке, но вывезти его из страны не позволяет вызванный пандемией жесткий локдаун.

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Вьетнам является ведущим в мире экспортером робусты, сорта кофейных зерен, широко используемого в растворимом кофе, а также ряда сортов кофе, используемых для эспрессо. Резкий рост числа заражений Covid-19 и нехватка вакцин, которая привела к крайне медленной вакцинации, заставила правительство Вьетнама ввести жесткие ограничения на передвижения в провинциях, где выращивают кофе.

«Существуют очень серьезные опасения, что не удастся вывезти кофе из страны (Вьетнама)», — комментирует ситуацию аналитик Rabobank Карлос Мера.

Фьючерсы на вьетнамскую робусту достигли в пятницу, 27 августа, четырехлетнего максимума — 2,043 доллара за тонну зерен, что почти на 50% выше показателей начала года.

Августовский скачок цен во Вьетнаме последовал за июльским рывком в Бразилии, где цены на кофе достигли семилетнего максимума после аномально сильных холодов, которые, естественно, усилили негативные последствия летней засухи.

Несмотря на то, что многие кофейни имеют соглашения по хеджированию рисков колебаний цен производителей, аналитики мгновенно начали снижать прогнозы по прибыли для тех компаний, которых затрагивает дефицит зерен. Компании подтверждают их опасения.

К примеру, американская пищевая компания JM Smucker, продающая кофе Folgers и Dunkin, на прошлой неделе показала в квартальной отчетности 17-процентное снижение финансовых показателей своего кофейного отделения за второй квартал, по сравнению с тем же периодом времени годичной давности.

Экономисты компании также снизили прогноз по годовой прибыли на 5% до 8,25-8,65 доллара на акцию, объяснив снижение, главным образом, «неблагоприятными погодными условиями».

Ряд компаний, среди которых и такие крупные, как Starbucks, имеют долгосрочные контракты по хеджированию, благодаря которым они не почувствуют повышения цен на кофе на международных продовольственных рынках. В конце июля Starbucks сделал заявление о том, что заморозил цены на кофе в своих кофейнях не только до сентября этого года, но и на весь следующий финансовый год.

Однако, на рынке немало и таких компаний, как JM Smucker, которым уже пришлось поднять свои цены, чтобы компенсировать рост цен производителей кофе. Например, крупнейшая в Германии кофейная компания Tchibo, японская компания UCC Coffee и ряд других сетей уже объявили о повышении цен на свою продукцию. Вторая в мире после Nestle кофейная компания JDE Peet’s, которая торгует такими известными сортами кофе, как Douwe Egberts и Stumptown, заявила, что ведет переговоры с ритейлерами о повышении цен.

После крушения надежд, связанных с вьетнамским кофе, кофеманам вновь приходится возвращаться к Бразилии, где в начале сентября должен начаться сезон дождей. Наличие достаточного количества влаги будет решающим для восстановления кофейных деревьев, переживших засуху и морозы.

«Дожди крайне важны для того, чтобы разбудить спящие деревья и стимулировать их цветение, — объясняет Илья Бизов из швейцарской кофейной компании Sucafina, одного из ведущих мировых поставщиков зеленого кофе. — Дожди помогут увеличить влажность почвы и запустят процесс роста новых листьев взамен утерянных в результате холодов».