Лавров: нападки на Сталина – это часть атаки на итоги Второй мировой войны

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что нападки на бывшего советского лидера Иосифа Сталина как на «главного злодея» – это часть атаки на прошлое страны и на итоги Второй мировой войны.

Такое заявление руководитель российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе церемонии торжественной передачи знамён воинских частей, участвовавших в Сталинградской битве, музею этого сражения в Волгограде, передаёт РИА Новости.

Позже на встрече с ветеранами министр иностранных дел подчеркнул, что историю «нельзя трогать» и надо её беречь.

«И, конечно, историю надо воспринимать во всей её полноте, неоднозначности и сложности», – отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД добавил, что сейчас на территории нашей страны активно развивается движение поисковиков, которые занимаются сложнейшей работой.

