МИД РФ заявил об «охоте» США за гражданами России

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в интервью «РИА Новости» заявил об «охоте» США за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США. С 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число таких случаев продолжает увеличиваться», – Лукьянцев.

Дипломат заявил, что когда наши граждане оказываются в США и предстают перед американской системой правосудия, на них оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку со следствием, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране. Кроме того, в отношении россиян практикуются и другие методы воздействия, а именно несвоевременное предоставление квалифицированной медицинской помощи, либо вообще отказ от нее, даже в том случае, когда кто-то из них страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, подчеркнул дипломат. В качестве примеров он привел дела гражданского летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной.