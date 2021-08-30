Минцифры ожидает утверждения второго пакета мер поддержки IT-компаний со дня на день

Второй пакет мер поддержки IT-отрасли может быть одобрен правительством «со дня на день», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Как сообщалось ранее, в пакет вошло более 60 предложений в девяти разных сферах: облачные хранилища, производство отечественных компьютерных игр, электронные медицинские сервисы и другие. В числе конкретных предложений введение НДФЛ для блогеров и цифрового налога на иностранные компании, переход школ на российское ПО, а также внедрение системы электронных рецептов на лекарства.

Пакет был внесен на рассмотрение в правительство в апреле этого года. Уже в июне власти сообщили, что проект был «искусственно приторможен». Дело в том, что правительству необходимо было выбрать между двумя механизмами цифрового налога на иностранные IT-компании: введение внутригосударственного налога либо присоединение к одной из систем (Pillar 1 или Pillar 2) международного налогообложения, которые разрабатываются ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития). «Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер», — резюмировал в начале лета вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Первый пакет мер поддержки действует с 1 января нынешнего года. главное, что получили в его рамках IT-предприниматели, так называемый «налоговый маневр» — снижение налогообложения IT-компаний в 6 раз, с 20 до 3%, уменьшение страховых взносов почти в два раза, с 14 до 7,6%, а также выделение средств на финансовую помощь отрасли. Как сообщалось на официальном сайте правительства, за 2020 год было выделено грантов на 6,9 млрд рублей и «поддержано более 300 проектов». После введения первого пакета «беспрецедентных» мер поддержки отрасли, количество зарегистрированных российских IT-компаний увеличилось на 2,5 тыс., а рост регистраций программного обеспечения составил 35%, сообщал Чернышенко в мае этого года.